UTIER pide la renuncia de toda la Junta de Gobierno de la AEE

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo pidió hoy la renuncia de Ralph Kreil, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la de todos los demás miembros nombrados por el Gobierno de Puerto Rico por avalar todas las decisiones y acciones tomadas por José Ortiz.

“El presidente de la Junta de Gobierno, Ralph Kreil tuvo el descaro de decirle al pueblo de Puerto Rico que está agradecido y satisfecho del trabajo que realizó José Ortiz, pero ¿de qué trabajo habla? ¿De dar contratos millonarios a compañías privadas sabiendo que había opciones más económicas? ¿De darle un contrato de 1,500 millones a Luma para que venga a administrar 18 mil millones de fondos federales y subirle la tarifa al pueblo? ¿De mentirle descaradamente al pueblo de Puerto Rico? ¿De ese trabajo está orgulloso el presidente de la Junta de Gobierno? Pues si es así, también tiene que renunciar. La AEE necesita una transformación, pero manteniéndolo a él y a los mismos que avalaron las decisiones de José Ortiz, no se puede lograr”, declaró.

Figueroa Jaramillo insistió que la transformación que necesita la AEE tiene que comenzar desde quienes la están dirigiendo.

“Sacar a José Ortiz, pero dejar a Ralph Kreil y a todos los demás miembros nombrados por el gobierno no hace nada porque el ingeniero Kreil y la Junta de Gobierno avalaron todas las decisiones que tomó José Ortiz. El único miembro que estuvo siempre del lado del pueblo es Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta. Él es el único que merece permanecer, los demás tienen que renunciar. Hay que transformar el modelo de gobernanza de la AEE, la UTIER lo ha repetido en un sin número de ocasiones. No podemos dejar que los mismos sigan al mando de la AEE porque sepa usted que José Ortiz y Ralph Kreil son los mismos. Son los mismos que creen en dar contratos millonarios, que creen en la privatización de la AEE, que creen en los aumentos de tarifa para el pueblo. No podemos dejar que los mismos sigan al mando de la Autoridad de Energía Eléctrica”, puntualizó.

Te podría interesar:

Romero Barceló asegura que la estadidad no llegó por Rosselló ofrecerle un puño a Trump El exgobernador de la isla también manifestó que votará por Wanda Vázquez en las primarias del domingo

Ortiz, presentó su renuncia a la Junta de la AEE en el día de ayer esto luego de que de que la gobernadora Wanda Vázquez expresara no estar satisfecha con el trabajo de Ortiz por el trabajo que se realizó con el paso de la tormenta Isaías el pasado jueves en Puerto Rico.

El martes, más de 500 mil abonados perdieron el servicio de energía eléctrica situación que Ortiz catalogó como terrorismo interno.