Presidente del PPD reitera el llamado a rechazar la estadidad en consulta de estatus

La posición institucional del Partido Popular Democrático (PPD) sobre la consulta ‘estadidad sí o no’ continúa siendo votarle en contra a ese estatus, pese a la negativa del Departamento de Justicia estadounidense a dar su aval al proceso, señaló el presidente de la colectividad, Aníbal José Torres.

“El partido se mantiene en que vamos a votar ‘no’ en esa consulta. El mejor boicot que se le puede hacer al PNP (Partido Nuevo Progresista) es votarle en contra. El Partido Popular tomó una decisión en su Junta de Gobierno. (La decisión es) final y firme hasta que la Junta de Gobierno determine otra cosa. Por lo menos bajo mi presidencia, que es hasta el domingo, el PPD tomó la determinación de votar no a la estadidad”, subrayó Torres.

El pasado domingo el representante popular Rafael “Tatito” Hernández dijo a la prensa que, en lo personal, “no voy a votar en un documento que no tiene ningún tipo de valor y ese va a ser mi planteamiento ante la Junta de Gobierno. No le podemos dar legitimidad a una estrategia que es estrictamente electoral, no es una estrategia sustantiva para verdaderamente resolver las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”.

Torres, quien dará paso en la presidencia del partido al ganador de la primaria por la candidatura a la gobernación, rechazó que el llamado a las huestes a participar de la consulta pueda considerarse uno paralelo al del PNP, cuya administración legisló para celebrar el plebiscito el mismo día de las elecciones.

Desde que se presentó el proyecto que se convertiría en la Ley 51-2020, el liderato del PPD y otros sectores de la oposición señalaron que la celebración de la consulta era una estrategia del PNP para llevar a las urnas a electores estadistas molestos con el desempeño gubernamental de esa colectividad a lo largo del presente cuatrienio.

“Los populares vamos a participar del proceso eleccionario comoquiera. Quien quiso convertirla en una plebiscitaria es el PNP y evidentemente lo están haciendo para mover su electorado. Seguro que sí (habrá electores populares que saldrán a votar en rechazo a la estadidad). Pero en mayor responsabilidad los populares vamos a decirle que no al gobierno del PNP”, insistió Torres.