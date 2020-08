Rivera Schatz justifica las complicaciones con voto adelantado en primaria del PNP

Las deficiente organización entre la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), que dejó a posiblemente miles de electores sin poder ejercer su derecho al voto por adelantado, se debió al paso de la tormenta Isaías por Puerto Rico entre el miércoles y jueves de la semana pasada, según el líder de la Palma, Thomas Rivera Schatz.

“La dilación en la llegada de los materiales a los pueblos obedeció a que el miércoles y jueves previo al sábado de ese evento hubo un cierre de operaciones, y en lugar de salir los camiones ese viernes, salieron en la mañana (del sábado) y los vehículos en que se transportaron los materiales, en lugar de cómo típicamente ocurre, que es un camión por precinto o municipio, se usó un camión para varios precintos o municipios”, argumentó Rivera Schatz.

El también presidente del Senado puntualizó que para este domingo se habilitarán 1,370 “colegios preferentes”, en los que votarían con prioridad los electores que por algún motivo no pudieron ejercer su voto por adelantado el pasado sábado.

“El presidente del partido ha sido claro en decir que ningún ciudadano que no haya tenido la oportunidad de votar el pasado sábado va a quedarse sin votar. Va a haber unas alternativas para que pueda votar, así que en ese sentido no debe quedar dudas ni sembrar dudas donde no las debe haber. Ese proceso se dio tres días después de que pasara una tormenta por Puerto Rico. No podemos desligar que el gobierno y Puerto Rico estuvieron enfrentando una nueva emergencia y se hizo lo propio un día antes que ocurriera el evento”, dijo por su parte la gobernadora Wanda Vázquez, quien aspira a retener el cargo y se enfrenta el ex comisionado residente Pedro Pierluisi por la candidatura del PNP.

El mecanismo del voto adelantado, sin embargo, se ofrece precisamente para asistir a electores que, según el artículo 9.37 del Código Electoral, declaren bajo juramento que “en el día de una votación tendría complicaciones para asistir al Colegio de Votación donde se asigna su inscripción” por razones de empleo, familiares o salud, entre otras.

“Se estableció un remedio para votar. Hay un remedio concedido con un voto preferente para que acudan a votar. Desde mi punto de vista se ha hecho el máximo posible para garantizar el derecho al voto. Hubiésemos querido que el sábado pudieran haberlo hecho. La Comisión consideró suspender lo del sábado ante las complicaciones, y los representantes de ambos aspirantes a la gobernación le dijeron a la comisionada (electoral, María Dolores ‘Lolin’ Santiago) que siguiera adelante. Hay un remedio para que voten. Se ha hecho todo lo que está al alcance, sabemos que hay gente que siempre tiene una dificultad, y me da muchísima pena pero estamos haciendo el máximo posible”, recalcó Rivera Schatz.

El líder novoprogresista señaló que hoy la CEE se encuentra depurando las listas de electores para determinar cuáles podrán votar en turno preferente el 9 de agosto. Rivera Schatz estimó que cerca del 60% de los que solicitaron el voto por adelantado pudieron ejercer su derecho el sábado.

En total, unos 21,000 electores del PNP solicitaron el voto por adelantado de manera presencial, lo que, partiendo el cálculo de Rivera Schatz, dejaría poco más de 8,000 sin haber podido emitir el sufragio el 1 de agosto.

Rivera Schatz, en tanto, descartó de plano los planteamientos del representante popular Rafael “Tatito” Hernández, quien en una carta al presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, expresó el temor de que, debido a los problemas del fin de semana, electores pudieran emitir un doble voto en la misma primaria o incluso participar tanto en el proceso del PNP como del PPD.

“Creo que el compañero representante desconoce lo que los dos partidos políticos han dicho en múltiples ocasiones. Toda persona que pidió el voto adelantado en un partido queda excluido de la lista del otro partido. Así que no va a aparecer en la lista. Va a haber un registro de que votó por adelantado y, si trata de votar nuevamente, el propio proyecto de ley que fue aprobado por ambas delegaciones establece una penalidad de cárcel”, dijo Rivera Schatz, en referencia a la resolución que autorizó el cambio de fecha de las primarias como respuesta a la pandemia del Covid-19.