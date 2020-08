Municipios del centro de la Isla sin servicio de la AEE desde la semana pasada

El representante Michael Abid Quiñones Irizarry denunció que ayer, domingo, todo el municipio de Adjuntas se quedó sin electricidad por múltiples horas y todavía grandes sectores de Lares, Utuado y Jayuya continúan sin luz hoy.

El legislador exigió a la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que despache, inmediatamente, brigadas adicionales a los municipios de Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya.

Por otra parte, el Representante destacó que a tres años del huracán María, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) todavía no ha instalado generadores portátiles de electricidad en las plantas de bombeo y tratamiento de aguas, situación que ha provocado que miles de residentes de la región central no cuenten con el servicio de agua potable.

“Estamos cansados, hartos de la deficiencia y mala planificación por parte de la gerencia de la AEE. Aquí lo que hay es una falta de empatía de quienes dirigen esta corporación pública hacia el dolor de nuestra gente. En Utuado tenemos los barrios Caonillas y Don Alonso, entre otros, sin luz. También hay sectores de Postales, El Guano, Santa Isabel y Jacanas que no han visto la electricidad casi en una semana, es un abuso”, dijo el Representante en una comunicación escrita.

Días sin servicio

Según dijo el legislador, en Lares los sectores de Buenos Aires, La Matilde, Los Quemaos, así como los barrios Bartolo y Río Piedras estuvieron a oscuras hasta ayer.

En Adjuntas las familias del Barrio Yahuecas no han visto la luz desde mediados de la semana pasada.

“Van ocho días que muchas de las comunidades de nuestro Distrito Representativo no tienen electricidad, es una falta de respeto y exijo acción ahora mismo. ¿No se aprendió nada de la experiencia del huracán María? Eso parece ser la realidad en la gerencia de la AEE”, añadió Quiñones Irizarry.

“La AAA tiene que hoy mismo enviar brigadas y materiales a estos municipios para ayudar a restablecer el servicio, no mañana o pasado, sino hoy. Basta ya de las excusas, de atrasar las cosas, la gente no aguanta y no voy a permitir más sufrimiento de nuestro pueblo”, finalizó.

