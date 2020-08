Gobernadora recalca que no debatirá con Pierluisi de cara a las primarias

A seis días de las primarias, la gobernadora Wanda Vázquez insistió que no está dispuesta a participar de un debate con su rival por la candidatura novoprogresista, Pedro Pierluisi, ya que aspira a que, una vez culminado el evento, el partido permanezca “unido” de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Desde el primer día dije que no iba a debatir. Todos los medios y todo le pueblo puertorriqueño sabían que yo no iba a debatir con una persona de mi propio partido, porque este partido, después del 9 de agosto, va a llegar unido al 3 de noviembre para unas elecciones”, dijo la mandataria, desatando aplausos del público presente en una actividad que convocó para firmar tres leyes que atienden varios sistemas de retiro de empleados gubernamentales.

Vázquez señaló que, de salir airosa ante Pierluisi, sí estará dispuesta a debatir contra los candidatos a la gobernación de las demás colectividades.

“El debate que yo quiero hacer es contestarle al pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño ha tenido la oportunidad de escuchar cuáles son mis determinaciones y qué yo pienso con relación a los diferentes temas que ustedes me preguntan. En su momento, después del 9 de agosto, que seamos un solo candidato, vamos a presentar de frente todas esas propuestas que ustedes entienden y el debate será contra los opositores de otros partidos, no contra los de mi propio partido”, agregó Vázquez.

Pese al tono conciliador, la gobernadora recordó que al momento su director de campaña mantiene abierta una querella contra el comité político de Pierluisi, al que le adjudican confabular ilegalmente con los llamados Super PACs, (Comités de Acción Política) para burlar los límites de donativos electorales y presentar una campaña de desprestigio en su contra.

“No cabe duda, de lo que ha trascendido públicamente, de para qué han hecho esas aportaciones. Lo ha visto el pueblo de Puerto Rico. Quién tiene una campaña multimillonaria para atacar al opositor, no es Wanda Vázquez. Así que el contralor electoral hará su investigación de para qué se hizo toda esa campaña, a quién están atacando y por qué me están atacando. Me están atacando porque yo defiendo a la gente, no a los grandes intereses, y lo voy a seguir haciendo”, dijo Vázquez.

“Mi posición, como candidata, es que yo no voy a atacar a nadie. Para destacar mi compromiso y dedicación para el pueblo de Puerto Rico no tengo que atacar a nadie, yo me presento como yo soy y yo no tengo que degradar ni humillar a nadie para ganar nada. Puerto Rico decidirá el 9 de agosto si quiere continuar con los viejos estilos o con el estilo de pensar primero (en el candidato) y segundo en el pueblo”, añadió la primera ejecutiva.

Sin embargo, hoy mismo el presidente del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, señaló en una comparecencia radial que no autorizó que su imagen fuera utilizada para un anuncio pagado por el comité de campaña de Wanda Vázquez en el que precisamente se ataca la figura de Pierluisi.

.@trschatz51 dice en @NacionZ937 que nadie de la campaña de @wandavazquezg lo consultó para utilizar su imagen en este anuncio. “Desautorizo todas las campañas negativas en las primarias… No consultaron conmigo y lo desautorizo”, afirmó. pic.twitter.com/CFrVnQA2VZ — Leo Aldridge (@leoaldridgepr) August 3, 2020

En el anuncio de 30 segundos se puede observar, además de las críticas que Rivera Schatz lanzara a Pierluisi mientras era evaluado para el cargo de secretario de Estado, al representante independiente Manuel Natal y el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, cuestionar los vínculos contractuales que el ex comisionado residente presuntamente mantuvo mientras trabajaba como abogado en la práctica privada.