Epidemiólogo del Task Force advierte sobre alto riesgo de contagios de COVID en restaurantes e Iglesias

El epidemiólogo del Task Force Médico de La Fortaleza, Juan Carlos Reyes, advirtió a la ciudadanía la amenaza que representan los restaurantes, Iglesias y la transportación pública para contagiarse con el coronavirus COVID-19.

En entrevista con Radio Isla, Reyes criticó que a los restaurantes se le siga permitiendo su apertura en espacios cerrados ya que según el experto hasta una persona dentro del establecimiento podría ser una amenaza.

“Todavía me parece que los restaurantes indoor son riesgo, sea 50%, sea 10% o sea una persona”, indicó el salubrista.

Reyes, exhortó a la ciudadanía a buscar la información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas en inglés) sobre el alto riesgo de contagio en estos espacios.

“Yo exhorto a que vayan a todos los sites de la Organización Mundial de la Salud y del CDC y que verifique toda la literatura que hay sobre restaurantes, transportación pública y las iglesia”, expresó al mismo tiempo que aseguraba que “a mi no me cogen en un restaurantes. Tampoco me cogen en una Iglesia. Exhorto a cualquier creyente que verifique toda la literatura científica”.

En la Orden Ejecutiva vigente, el Gobierno autoriza a los restaurantes e Iglesias operar a un 50% pese a las advertencia que han realizado los expertos en el tema de la salud. Incluso, en entrevista con Metro la doctora Cruza Nazario había advertido que solo se permitiera áreas al aire libre en los restaurantes.

Actualmente la cifra de contagiados en Puerto Rico sigue aumentando registrando para el día de hoy un total de casos confirmados de 7,113 y 11,678 en los casos probables. Las muertes confirmadas en la Isla por el coronavirus están en 119, mientras que las probables en 111.

Escucha la entrevista aquí: