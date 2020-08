Reclaman subtítulos para personas sordas en los cines

View this post on Instagram

¡Mi gente! Vean mi vídeo. Sé que es larguito pero no dejen de verlo. Estamos en la pandemia pero no podemos dejar de luchar por nuestros derechos y nuestras necesidades. Seguimos luchando y educando sobre los cambios que queremos en la sociedad. Si sientes empatía, te lo suplico, comparte mi vídeo y busca para que veas los otros vídeos que hablan sobre el tema. Comparto aquí los links @boriketien @clau2399 y @adrianaaluna. Etiqueta a @caribbeancinemas Puerto Rico, a los actores, directores y productores puertorriqueños y compañías productoras. A la comunidad sorda los exhorto a hablar sobre su experiencia en el cine y pon el #CaribbeanCinemas #SubtítulosYa #DerechosParaLosSordos #PuertoRico