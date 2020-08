Johnny Méndez condena “boicot” a la consulta de estadidad

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a los representantes José ‘Che’ Pérez Cordero y Urayoán Hernández Alvarado, arremetieron contra el Partido Popular Democrático (PPD) y condenaron “su intento de boicotear la consulta de estadidad sí o no”, a celebrarse el día de las elecciones generales de noviembre.

“Esta acción del PPD no es otra cosa que el deseo de esa colectividad de subyugar a los puertorriqueños a vivir bajo la inmoral colonia, bajo la Junta de Supervisión Fiscal, bajo la extrema pobreza y sin oportunidades para el regreso de los cientos de miles de puertorriqueños que se fueron a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Es bien irónico que el partido popular, que en el 2016 apoyó e hizo campaña para la celebración de una consulta estadidad sí o no, ahora no la quiera. Es todo un cuento de hadas para ese partido, todo es ‘no hacer nada’. Pues le tengo noticias: la consulta va y la estadidad va a ganar”, dijo el Presidente de la Cámara.

En la tarde de hoy, domingo, miembros del PPD informaron que estarían buscando boicotear la participación de sus electores en la consulta de estadidad alegando que es no es viable la misma.

“Otra vez el PPD saca a pasear el inmovilismo, jugando con el derecho de nuestro pueblo a expresarse en las urnas. Ese derecho sagrado que ellos deberían defender a toda costa, se lo quieren quitar a los puertorriqueños. Vemos que lo que pasa es que tienen miedo de que gana, como va a suceder, la estadidad pues ahí se le termina el guisito de estar jugando a gobernar a la colonia. Esto es lo mismo que la Comisión Especial de Estatus que crearon en el 2014 y nunca se reunieron ni una sola vez. Solo le importa subir al poder, no ayudar al pueblo de Puerto Rico”, comentó Pérez Cordero.

“Mi exhortación a todo puertorriqueño, incluyendo a los miembros el decadente partido popular, es a que voten por la única opción que garantía la ciudadanía americana, la justicia social que tanto nos merecemos, la igualdad de fondos y el progreso económico; la estadidad. A los populares, no escuchen ese llamado, actúen a favor de Puerto Rico aunque sus líderes los traten a ustedes como subyugados. Salgan a votar por la estadidad en noviembre”, expresó Hernández Alvarado.