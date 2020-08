Gobernadora convierte en ley medida que declara los arrecifes estructura esencial para la protección de costas

La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el proyecto de la Cámara 2308 que declara los arrecifes de coral como una estructura esencial para la protección de las costas de Puerto Rico. Asimismo, destaca la importancia de éstos en la conservación de playas y otros elementos de la naturaleza marina.

Por otra parte, el nuevo estatuto faculta al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la tramitación de fondos estatales o federales para la protección y mantenimiento de esta especie.

“Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más valiosos y biológicamente diversos de la Tierra. Cumplen con diversas funciones, pero una de las más importante es la protección de la infraestructura costera y prevención de la pérdida de vidas a causa de tormentas, tsunamis, inundaciones y erosión. Durante el huracán María el arrecife de coral disipó en más de 90% la energía de la marea de tormenta en Puerto Rico”, expresó Vázquez Garced.

La gobernadora firmó la ley al haber trascendido públicamente que el gobierno de Puerto Rico no cuenta con los fondos necesarios para una protección óptima de estos ecosistemas. Se ha señalado que existe el acceso a ciertos programas federales de protección y conservación de estos arrecifes, pero que no se ha podido acceder a estos plenamente ya que los arrecifes no eran considerados estructuras esenciales. Los autores de la medida son los representantes Joel Franqui Atiles y José “Ché” Pérez Cordero.

Los arrecifes de coral son grupos intrincados y diversos de especies que interactúan entre sí y con el entorno físico. Los corales son una clase de colonia de animales que se relacionan con los hidrozoos, las medusas y las anémonas de mar y son el hábitat de una gran variedad de especies de la vida marina. Los arrecifes de coral también están relacionados ecológicamente con las comunidades de hierbas marinas, manglares y marismas circundantes, por lo que constituyen el hábitat de una gran biodiversidad de especies marinas, entre estos, los corales.

“Nos compete adoptar las medidas que sean necesarias para cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad de proteger nuestros recursos y obtener los recursos económicos para asegurar su cuidado. En nuestra naturaleza geográfica los arrecifes de coral constituyen nuestra primera barrera de defensa para la protección de nuestras costas. Definitivamente los arrecifes son estructuras esenciales”, puntualizó la primera ejecutiva.