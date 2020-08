Voto confinado en primarias no pasará por escrutinio electrónico

Para el evento de las primarias, los votos de los confinados no serían contabilizados mediante el escrutinio electrónico a pesar de que estas máquinas serían utilizadas para todo el proceso primarista.

Durante la jornada electoral de hoy, en el que se comenzó el proceso de voto adelantado, diversas fuentes denunciaron a Metro que el voto de los confinados no estaba siendo contabilizado mediante el escrutinio electrónico. Alegaron que dicha determinación podría afectar la legitimidad del proceso electoral.

En entrevista con Metro, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle, planteó que exigirá al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Dávila, que reconsidere dicha decisión y argumentó que estas máquinas deben ser utilizadas en las primarias y en las elecciones generales.

"Sí, se nos informó, pero exigimos que lo hagan a pesar de que tenemos una cantidad inferior [de electores confinados]. Lo correcto es que se haga el escrutinio electrónico y dejemos las especulaciones", dijo Merle.

El funcionario sostuvo que el PPD recibió unas 937 solicitudes para el voto de confinados. Indicó que aunque prefiere que se utilice dicho método para ambos eventos, no le resulta una preocupación mayor para las primarias de la colectividad.

"Como lo que tengo son 937 confinados no es algo que a mí me traiga una preocupación mayor, pero no lo permitiría para las elecciones generales…Si escogimos el escrutinio electrónico y pagamos millones por esas máquinas, pues que se usen", mencionó Merle.

Por su parte, la portavoz de prensa de la CEE, Griselle López, confirmó que los confinados votarán sin las máquinas de escrutinio electrónico, pero indicó que se trata de una determinación de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA). Dichos votos serán guardados en sobres y, durante el día del evento este próximo 9 de agosto, serían pasadas por las máquinas.

Merle indicó que de ocurrir en las elecciones generales, estaría dispuesto a objetar la determinación de la CEE en los tribunales.

Cuestiona poco tiempo para aprobar reglamento de primarias

Merle, por su parte, cuestionó que el Reglamento para las Primarias haya sido aprobado tan reciente como la semana pasada a solo días del evento primarista. Según el funcionario, el Código Electoral —tanto el anterior como el vigente— exige que dicho reglamento se apruebe con seis meses de anticipación.

"Amerita que nos tengamos que sentar de conformidad con ese mandato, pero estamos incumpliendo ya porque dijeron que eran seis meses. Se hace difícil y pasan estos problemitas cuando nos ponemos a especular con procesos tan importantes en tan poco tiempo. La reacción de organizar el evento, que la gente cree que es solo el día de las elecciones, todo lo que ocurre antes conlleva tiempo", planteó Merle.