Rivera Schatz tilda de "inaceptable" retrasos en voto adelantado del PNP

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tronó hoy contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al catalogar como "inaceptable" la demora en la entrega de materiales para comenzar las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La colectividad comenzó hoy su proceso primarista con la celebración del voto adelantado para unos 22 mil electores que solicitaron este método.

"La inaceptable tardanza de la CEE en la entrega de materiales para el voto adelantado hoy, no puede lesionar los derechos de quienes oportuna y responsablemente pidieron el voto adelantado y a domicilio. A esos electores se les tiene que garantizar su derecho de voto adelantado", dijo el líder legislativo mediante una publicación en sus redes sociales.

Más temprano, Metro reportó que el proceso de voto adelantado ha estado marcado por demoras y desaciertos que incluyen retrasos en la entrega de papeletas a centros de votación, máquinas de escrutinio electrónico que no han sido probadas y centros de votación que a las 8:00 a.m. no había abierto.

"Tienen que proveer un remedio que les permita votar de forma adelantada, segura y confiable a TODOS esos electores", añadió Rivera Schatz.

Por su parte, Caridad Pierluisi, directora de campaña de Pedro Pierluisi —precandidato a la gobernación por el PNP— también denunció los retrasos en la entrega de materiales para los centros de votación.

"La desorganización que hemos visto de parte de la CEE a través de toda la isla es inaceptable y exigimos que se resuelva inmediatamente", dijo Pierluisi en una publicación en su cuenta de Twitter.

Asimismo, indicó que la gran cantidad de solicitudes para voto adelantado son un reflejo del respaldo a favor de su hermano como candidato a la gobernación.

"Evidentemente, el voto adelantado es abrumador a favor de Pierluisi porque sometimos muchas más peticiones que el otro equipo. Le pedimos a la Comisionada Electoral [del PNP, María Dolores 'Lolín' Santiago] que atienda esto de inmediato. No es momento de dar excusas. Interferir o impedir el derecho al voto es un delito estatal y federal", señaló.