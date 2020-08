Rechaza irregularidades con candidato que estuvo en transporte de papeletas

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores 'Lolin' Santiago, descartó hoy que el aspirante al Senado Francisco Peterson haya cometido alguna infracción al Código Electoral luego de que admitió que estuvo en la lancha que transportó las papeletas a Vieques.

Peterson es aspirante al Senado por el Distrito de Carolina, que incluye a los municipios de Vieques y Culebra.

"Las papeletas estaban con la Policía, que es el procedimiento que se hace siempre y van seguras y las estaba esperando la comisionada electoral [en Vieques]. Así que en ese proceso no hay nada irregular, absolutamente nada irregular", dijo Santiago en entrevista con este medio.

El artículo 9.23 del Código Electoral establece que los centros de votación recibirán los materiales para las elecciones o eventos electorales por parte de la Junta de Unidad, de la Comisión Local o su representante.

Fuentes de Metro indicaron que en horas de la madrugada de hoy comenzó el envío de papeletas de voto adelantado al municipio de Vieques en una lancha de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico. Sin embargo, la fuente alegó que en dicha embarcación se encontraba Peterson, uno de los candidatos primaristas para el Senado por el PNP, en lo que podría constituir una violación al Código Electoral de Puerto Rico.

De acuerdo con Tatiana Ortiz, del programa Jay y sus Rayos X, Peterson confesó que estuvo en la embarcación pero en 'labores oficiales' como bombero y que nunca tuvo acceso a las papeletas. Sin embargo, fuentes de Metro señalaron que el candidato estaba en la embarcación con su esposa, Katherine Palanuk. Según la fuente, Palanuk es observadora de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez.

Santiago insistió en que el procedimiento habitual es que los materiales electorales no salen de las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones si no escoltadas por la Policía. "La Policía iba escoltando esa papeleta como siempre. De aquí no se mueven los maletines, ni material electoral vivo si la Policía no nos acompaña", añadió.

Sin embargo, catalogó como un episodio "incidental" el que Peterson haya estado en el transporte de dichas papeletas y alegó que no sabía que el candidato iba a abordar la embarcación.

"No lo sé. Son cosas quizás incidentales. Y para Vieques no tenemos mucha diversidad para escoger por dónde [transportamos las papeletas]", comentó.

Peterson es bombero de profesión y en la contienda primarista se enfrenta a Marissa Jiménez Santoni, Pablo Ramos Rivera, José R. Soto Rivera y Nayda Venegas Brown por los escaños al Senado del Distrito de Carolina, que incluye al municipio de Vieques.

Este medio intentó comunicarse con Peterson en tres ocasiones, pero al momento de publicarse esta nota no recibimos respuesta.

El aspirante, no obstante, colgó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que alegó que anticipa "ataques" a su campaña y a otros candidatos. "A una semana de la primarias electorales, veremos cómo se caldean los ánimos de los que tiene ansias de poder. Aquellos cuyo norte no es servirle al pueblo con vocación, utilizarán todo a su alcance para mancillar la imagen de los que tenemos en nuestro ser amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos", señaló Peterson.

En el mensaje aparecen etiquetadas las cuentas de redes sociales de Ángelo Cruz, alcalde de Ceiba y el senador Eric Correa, simpatizantes de la campaña primarista de la gobernadora.