Raúl Grijalva arroja positivo a COVID-19

El congresista Raúl Grijalva, que preside la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal, anunció hoy, sábado, que arrojó positivo a una prueba de COVID-19.

El político confirmó la noticia a través de declaraciones escritas.

"El médico del Capitolio me informó que arrojé positivo a COVID-19. Como resultado, estaré aislado en cuarentena como me lo recomendó", dijo Grijalva. "Al momento no tengo síntomas, me siento bien y espero recuperarme rápidamente", añadió.

El representante aprovechó la coyuntura de la noticia para avisar a varios de sus compañeros republicanos y reiterarles la importancia del uso de una mascarilla.

"Esta semana me ha mostrado que hay miembros del Congreso que falla en tomar esta crisis enserio. Numerosos republicanos rutinariamente caminan por el Capitolio sin una máscara para hacer un anuncio político egoísta a gasto de sus colegas y su familia", expresó.

Asimismo, el funcionario urgió a reconocer la severidad del coronavirus y seguir los protocolos que emitió el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien había asistido a una vista congresional con Grijalva presente, le deseó pronta recuperación al legislador.

"Le deseo pronta recuperación al congresista. La vista de la AEE fue el jueves 23 de julio. Y otra el 28 de julio donde no interactúe o tuve contacto con ningún miembro en comité. Para poder viajar a PR me hice la prueba molecular y salí negativo ayer", expresó a través de un tuit.