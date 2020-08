Denuncian atrasos y desaciertos en voto adelantado del PNP

A tan solo horas de que arrancara el ciclo electoral, los atrasos y los desaciertos han protagonizado el proceso de voto adelantado del Partido Nuevo Progresista (PNP), según denunciaron fuentes a Metro.

Las primarias de la colectividad comenzaron hoy con aquellas personas que solicitaron el voto adelantado, que podría rondar las 22 mil personas. Mientras que mañana estarían administrando el voto a domicilio de cara al evento electoral del 9 de agosto.

Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes de Metro, el proceso ha estado marcado por demoras y desaciertos. Una de las fuentes consultadas por este medio denunció que en horas de la madrugada de hoy todavía habían varias oficinas de Junta de Inscripción Permanente (JIP) que no contaban con el servicio de energía eléctrica. Incluso, que a solo horas del comienzo del voto adelantado, las máquinas aún no habían sido probadas y no había culminado la preparación de los maletines para las papeletas.

Una fuente, con conocimiento de la situación, indicó que al filo de las 4:00 a.m., la comisionada electoral del PNP, María Dolores 'Lolín' Santiago habría ordenado que se detuvieran los preparativos. Inclusive, la persona informante añadió que Edwin Mundo —oficial de la campaña de Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el PNP— se personó a las oficinas de Operaciones Electorales de la colectividad molesto con la decisión de Santiago. Metro intentó obtener una reacción de Mundo, pero al momento de la publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

Otras fuentes de este medio denunciaron que, en horas de la mañana, en lugares de votación como en Guánica no habían llegado los maletines con las papeletas. Agregó que esto habría provocado que muchos electores se marcharan de sus centros de votación sin haber emitido su voto. En otras instancias, también denunciaron que un sinnúmero de centros de votación no han podido abrir debido a que los camiones con las papeletas no han llegado.

Asimismo, este diario solicitó una entrevista con Santiago, pero al momento tampoco hemos recibido respuesta. Metro también solicitó entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Dávila, pero no hemos recibido respuesta.

Por su parte, Pierluisi, admitió los atrasos en el proceso de voto adelantado mediante una publicación en su perfil oficial de Twitter. "Sabemos que hay algunos atrasos en la CEE con la entrega de material en los colegios pero vamos a proteger tu voto. Nuestros funcionarios están dando el máximo para asegurar que puedas votar de forma segura", comentó el precandidato a la gobernación.

