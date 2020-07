Senadora deja micrófono abierto y suelta un recital de malas palabras en sesión de Zoom

Una senadora en Colombia fue la víctima más reciente de una mala jugada por parte de la tecnología en esta cuarentena. Durante una sesión virtual, la política del partido colombiano Alianza Verde, Angélica Lozano, soltó un mar de improperios e insultos contra otro político mientras continuaba con el micrófono abierto en la plataforma Zoom.

"No marica, qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar, de que ella se retiró? Hijo de puta lee los comentarios que me hacen. Con estos hijos de puta no se puede hacer nada. ¡Qué mierda!", exclamó Lozano mientras sus compañeros le avisaban para que apagara el micrófono.

La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano pic.twitter.com/S20fHqtPF2 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 31, 2020

Entre risas, los demás senadores le decían: "¡Angélica, Angélica!", pero esta continuaba insultando a medio mundo, mientras sus colegas no tenían de otra que reírse.

Esto ocurrió en la Comisión Primera del Senado de Colombia donde se llevaba a cabo el tercero de cuatro debates para aprobar la virtualidad en las sesiones ordinarias. Precisamente, en el momento de la votación fue que la senadora dejó el micrófono abierto y soltó las malas palabras.

Te podría interesar:

Actor Bryan Cranston dona plasma tras recuperarse de COVID-19 Lo dejó saber a través de sus cuentas sociales

A pesar de este pequeño incidente, el Senado colombiano aprobó realizar las sesiones de manera remota y este suceso tal vez sirva para que los demás no dejen el micrófono abierto, especialmente si van a insultar a alguien más.

Te podría interesar: