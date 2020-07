"Johnny" Méndez asegura que va el plebiscito Estadidad Sí o No

El presidente de la Cámara de Representante, Carlos “Johnny” Méndez Núñez reaccionó a la negativa del Departamento de Justicia de Estados de avalar el plebiscito Estadidad Sí o No.

“Hemos leído la misiva que envió el subsecretario de Justicia federal, Jeffrey Rosen, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. En resumen, se niegan a autorizar el uso de fondos federales para el plebiscito que celebraremos en Puerto Rico en noviembre”, asegura Méndez Núñez.

“Primero, discrepamos totalmente de la lectura que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dando al plebiscito. Éste no sólo cumple con la Constitución federal, que dispone para la admisión de territorios como nuevos Estados de la Unión, sino que es perfectamente compatible con la política de autodeterminación vigente en el gobierno federal durante todo este siglo. La miope lectura que están comunicando, seguramente provocada por cabildeo de las fuerzas anti-estadistas, condiciona los fondos a una consulta donde haya varias definiciones de status. Pero ese no fue mandato de nuestro pueblo en 2012 y 2017”.

Este añadió que: "La democracia no puede estar condicionada eternamente a los fondos que el gobierno federal esté dispuesto a invertir en ella. Celebraremos la consulta estadidad sí o no pues es el mandato del Pueblo. Luego, defenderemos el resultado de ésta contra todo enemigo, interno y/o externo. No necesitamos el permiso del Departamento de Justicia federal para lograr la igualdad plena como ciudadanos americanos para todos los puertorriqueños".