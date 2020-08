Gobierno ofrece actualización tras paso de Tormenta Isaías

Tras el paso de la Tormenta Isaías por la zona de Puerto Rico, el Gobierno informó este viernes, los diversos trabajos que ha estado realizando para atender la emergencia.

En el Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el personal se encuentra trabajando en turnos de 12 horas continuando la comunicación con los municipios, para la recopilación de información sobre las áreas afectadas e identificar posibles daños.

En la actualidad algunos municipios ya han sometido su informe preliminar de daños, para los cuales NMEAD se encuentra en proceso de evaluación.

Por otra parte, personal de NMEAD ha mantenido comunicación con los Coordinadores de Búsqueda y Rescate de las zonas de los cuales la única zona activa es Aguadilla – que aún continúan con búsqueda en Rincón.

El Negociado de Sistemas de Emergencias de 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública (DSP), atendió durante el día de ayer alrededor de 49 llamadas relacionadas a la tormenta, de las cuales un 98 por ciento de las llamadas fueron reportando caídas del tendido eléctrico como consecuencia de las inclemencias del tiempo.

En el Negociado de Bomberos los equipos se mantuvieron todo el día respondiendo a los llamados y ofreciendo apoyo a la respuesta.

Por su parte, Emergencias Médicas respondió a un llamado de un caso reportado en la emisora radial WKAQ de una mujer encamada con necesidad de insulina y de su máquina de oxígeno, al cual no tenía acceso por la falta de electricidad. El equipo se mantuvo con la paciente hasta estabilizarla y ya cuando la casa de la mujer tuvo acceso a los servicios de electricidad.

El Negociado de la Policía reportó que, durante el día de ayer en el área de Caguas, Aibonito, Aguadilla, Guayama, Mayagüez y Arecibo, se reportaron carreteras cerradas, carreteras intransitables y carreteras obstruidas.

En los municipios de Rincón, Mayagüez y Hormigueros, se realizaron rescates de personas, en Guayama se realizó el rescate de una embarcación encallada y al momento, solo la misión de rescate de Rincón sigue en vigor.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), informó que el 91 por ciento de los 1.5 millones de clientes de la corporación tienen servicio de energía eléctrica y que 134,806 clientes están sin servicio o el 9.1 por ciento. Las regiones más afectadas son San Juan, Caguas y Oeste. La AEE tiene brigadas disponibles alrededor de la Isla para continuar los trabajos de reparación y restablecimiento del servicio eléctrico. La demanda de energía está en 1564 megavatios y la disponibilidad en 2693. Al momento cuentan con unas 299 brigadas trabajando, mientras quedan 124k abonados sin servicio, incluyendo luces de tránsito, postes y otros, en su mayoría en el área oeste.

En la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los sistemas se encuentran afectados debido a las intensas lluvias reportadas en las pasadas horas, lo que mantiene a alrededor de 147 mil abonados con interrupción en el servicio de agua potable. Los sistemas que se encuentran afectados son aquellos que tienen tomas directas de los ríos y a raíz de las lluvias las represas se tapan por material vegetativo o escombros.

La AAA indicó que una vez las crecientes en los ríos disminuya, personal de las respectivas áreas operacionales realizarán limpieza en las tomas de aguas crudas para extraer material acumulado por las escorrentías e iniciar producción en las plantas afectadas. Se informó que, al momento, los niveles de los embalases de la corporación se mantienen en los siguientes niveles: Carraízo (40.53), La Plata (50.62), Cidra (402.82), Toa Vaca (147.64), Río Blanco (28.74), y Fajardo (52.49) metros. Brigadas trabajan en cotejo de los sistemas y generadores de emergencias. Ante la posibilidad de turbidez al restablecimiento del servicio, continúan aconsejando el hervir el agua por tres minutos previo a su consumo.

El Departamento de la Vivienda informó que, de los 322 refugios disponibles, 2 de estos se encuentran abiertos Hormigueros y Rincon, con un total de 4 personas refugiadas. En los refugios se han establecido los protocolos para cumplir con las medidas de distanciamiento físico, así como las guías para la seguridad y evitar el contagio ante la pandemia causada por el COVID-19.

La Compañía de Turismo, los Departamentos de la Familia y de Vivienda atendieron los casos de dos turistas que tras la cancelación de su vuelo en días pasados se quedaron y se movieron al refugio del municipio de Canóvanas.

En el Negociado de Telecomunicaciones, el informe preliminar sobre situación de red celular (cell sites) Total de cell sites: 2,906 Sites down: 298 (89.75% En cuanto a Liberty (cable TV) tiene 76% de su red arriba. Oficinas Centrales funcionando al 100%.

En el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) hasta el momento se han reportado 171 incidentes en el sistema de carreteras de Puerto Rico, que incluyen cierres parciales de unas 7 carreteras y vías, esto por inundaciones, deslizamientos de terreno, caída de árboles o cables del tendido eléctrico en las carreteras. De estas las carreteras o vías que experimentan cierres por inundación, dos son en Mayagüez, una en Manatí. Así mismo, los municipios de Aguada, experimentaron cierres por caídas de árboles, Lares y Caguas por tendido eléctrico y Mayagüez, Humacao y Rincón por derrumbes.

La Autoridad de Carreteras y Transportación, informó que autopistas consta con brigadas listas para ser activadas de ser necesario para atender los trabajos de recuperación. Las patrullas del servicio de patrullaje de seguridad en las carreteras conocido como SEGURO están listas con equipos y gas.

La Autoridad Metropolitan de Autobuses (AMA), dijo que el servicio de autobuses está suspendido hasta nuevo aviso por Orden Ejecutiva, así como First Transit (MetroBus/Tu Conexión) y el Tren Urbano.

En el Autoridad de Transporte Marítimo el servicio entre Ceiba a las islas municipios de Vieques y Culebra, como entre San Juan y Cataño, está suspendido hasta nuevo aviso.

La agencia indicó que están a la espera de que el Coast Guard realice la inspección de los muelles para comenzar el proceso de reanudación del servicio de lanchas.

El Departamento de Salud aseguró que los hospitales están operacionales y ofreciendo el servicio a los pacientes. En la actualidad, 10 instituciones hospitalarias se encuentran en generador, el porciento mayor ubicados en el área oeste y todos tienen abasto de diesel. Los servicios de diálisis están funcionando con normalidad.

La Administración del CDT Municipal de Cayey aclaró que se resolvió la situación del generador y continúan brindando servicios. Continuamos monitoreando para cualquier necesidad que surja.

En el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), las Casas de Bombas para el control de inundaciones, las 13 bombas ubicadas en San Juan, Guaynabo, Cataño, Salinas y Juana Díaz están operando satisfactoriamente.

En cuanto a las represas;

Cerrillos, Ponce: el nivel del embalse se encuentra al momento de este informe en 527.76’, lo que representa 45.26’ por debajo del nivel óptimo y/o de conservación.

Portugués, Ponce: se mantiene el nivel por debajo del nivel óptimo en vías de recibir tanto el agua de las lluvias como de las escorrentías subsiguientes al evento. Al momento de este informe el nivel es de 437.38’ lo que representa 2.62’ por debajo del nivel óptimo y/o de conservación.

Ajíes y Daguey, Añasco: fueron diseñadas y construidas de modo automático, no requieren operadores en las mismas. Ambas se encuentran normal.

En el caso del Cuerpo de Vigilantes se encuentra patrullando las áreas de los cuerpos se agua a nivel de toda la Isla. La prioridad es la vigilancia en los Municipios que el DRNA tiene casas de bombas. Están trabajando en coordinación con el Negociado de Manejo de Emergencias Estatal y las oficinas de Manejo de Emergencias Municipal. La agencia dijo que las áreas Naturales Protegidas todas permanecerán cerradas al público hasta tanto se evalúen para certificar que no se hayan registrado daños. El DRNA dijo, además, que todos los balnearios y parques recreativos del Programa de Parques Nacionales permanecerán cerrados al público hasta tanto se evalúen para certificar que no hayan registrado daños. En el Zoológico Juan A. Rivero de Mayagüez, todos los animales fueron protegidos previos al paso de la tormenta y se encuentran en buen estado. En cuando a las Emergencias Ambientales no se ha reportado ningún derrame tóxico.

En el Departamento de la Familia (DF) la Unidad de Investigaciones Especiales se mantienen trabajando en las 10 Regiones para brindar apoyo a la emergencia. El DF informó que al momento el suministro en inventario cuenta con 4.7 millones de libras de alimentos para 156,000 cajas de alimentos 6,000 cajas preparadas 10,000 cajas en la línea de producción 1,000 kits de Aseo Personal. En la Región de Humacao se le entregó en el pueblo de Las Piedras, los siguientes artículos: kits de higiene personal, Cubo Filtración de agua¸ Faceshild, 4 Pasta Dental, Repelente de Mosquitos y kits de Primeros Auxilios.

El Departamento de Educación (DE) dijo que cuenta con 6 almacenes de comedores escolares con comida suficiente para 200 mil personas, aproximadamente, por 30 días. Al momento, personal de la Autoridad Escolar de Alimentos prepara comida en 22 escuelas. Los servicios que se ofrecen son desayuno, almuerzo y cena. El DE señaló que ayer jueves, se prepararon 167 raciones de comida en las escuelas que sirven como refugio. Se dividen en 53 desayunos, 55 almuerzos y 59 cenas.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) informó hay varias áreas sin energía eléctrica lo que también afecta el Internet, lo que contribuye a la interrupción de algunos negocios. El DDEC mencionó que la banca comercial reinició operaciones en el día de hoy y que no hay novedades reportadas en este sector. El sector de comercios al detal continúa en operaciones.

Finalmente, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción registró un total de 904 llamadas relacionadas con la tormenta, y un total de 69 llamadas de información sobre los refugios y dos llamadas de personas sin hogar.