Alcalde de Adjuntas asegura es falsa alegación por parte de empleado

El alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, reaccionó hoy a la querella en su contra presentada por un empleado municipal, al señalar que es falsa la acusación, a la vez que se expresó sorprendido.

“Nada más alejado de la realidad y me sorprende la querella. Ayer, día en que alega sucedieron los hechos, estuve junto a empleados municipales atendiendo la emergencia ocasionada por el impacto de las fuertes lluvias. Jamás vi a este señor. No lo amenacé, no hablé con él y nunca tuve ningún encuentro con esta persona en estos días”, expresó Barlucea.

Señaló que “la acusación es falsa y la realiza la misma persona que hace unos años se amarró en el balcón de la alcaldía y amenazó con lanzarse del segundo piso. Varios años después, recurrió a interrumpir un mensaje oficial y la policía tuvo que intervenir”.

“Es muy lamentable que recurran a este tipo de difamación en este momento. El curso de la investigación hablará por mí y demostrará que esta persona lleva un patrón de percusión en mi contra y solo actúa movido por la primaria del 9 de agosto y por motivaciones políticas”, precisó el alcalde.