Rivera Schatz truena contra negativa de Justicia federal a sufragar plebiscito

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, objetó hoy la decisión del Departamento de Justicia federal de no avalar el plebiscito 'estadidad sí o no' a celebrarse el próximo 3 de noviembre.

Más temprano, el Departamento de Justicia federal rechazó autorizar $2.5 millones para sufragar la celebración del plebiscito ‘estadidad sí o no’ que la administración del gobierno novoprogresista aprobó realizar el mismo día de las elecciones generales.

"Es bochornoso que pretendan obstaculizar el voto libre, secreto y democrático del pueblo de Puerto Rico para definir de forma permanente su condición política", señaló el líder legislativo en una publicación en su perfil oficial de Facebook.

Justicia federal le niega el aval a plebiscito ‘estadidad sí o no’ Por segunda vez en tres años, el gobierno estadounidense rechazó financiar una consulta legislada por la administración novoprogresista

"Para que no haya excusas…Que tal si hacemos tres preguntas: Separación Si o No; Permanecer bajo la Cláusula Territorial Si o No y Estadidad Si o No. Y vamos pa’lante", continuó el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Mientras tanto, la comisionada residente, Jenniffer González, también cuestionó la determinación de la agencia federal y aseguró que seguirán impulsando la celebración de la consulta.

"El plebiscito va con o sin el aval del departamento de Justicia federal porque la democracia para el pueblo no puede esperar por la burocracia del gobierno federal y mucho menos de cualquier deseo de que no pase nada y nos quedemos en la colonia", señaló la comisionada residente en su perfil oficial de Facebook.

Te recomendamos:

Te podría interesar: