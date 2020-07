Regaño de Nino Correa a quienes se arriesgan innecesariamente ante eventos atmosféricos

El comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa, reprendió a las personas que, pese a las advertencias de las autoridades, optaron por permanecer en zonas de peligro o salir de sus hogares en medio de las torrenciales lluvias traídas por la tormenta tropical Isaías.

“Se solicitó que las personas salieran de estas áreas inundables con tiempo, porque así podemos atender otro tipo de situaciones. Ojalá pudiéramos precisar de entrada cuánto volumen van a recibir nuestras carretera, cuencas de ríos, lugares identificados como inundables. El hecho de uno entrar en una situación, una llamada o que sepamos que alguien no se ha movido, dificulta el trabajo por la cantidad de tiempo que llevamos y de personas que tenemos que mover de un sitio en unas circunstancias bastante difíciles como lo han sido los rescates que hemos hecho”, dijo Correa durante la actualización de la emergencia que ofreció el gobierno esta tarde.

El experimentado rescatista subrayó que la búsqueda de una conductora, cuyo vehículo, arrastrado por unas corrientes de agua en Rincón, fue hallado vacío, continúa y la esperanza sigue siendo encontrar a la mujer con vida.

“En el caso de Rincón, todavía, basado en las situaciones que hay allí y el mar, que se indicó desde el principio que habría unas condiciones marítimas bien difíciles, es cuesta arriba, y más con la noche, identificar a una persona que hasta ahora vamos a mantenernos, como siempre he hecho, buscándola con vida. Lo importante es dar con esas personas”, recalcó Correa.

El jefe interino del Nmead mencionó que han recibido múltiples videos de personas que intentaron cruzar en sus vehículos carreteras inundadas.

“Ustedes saben la cantidad de veces que hemos mencionado que no se haga. Es triste, porque inclusive la persona que envió uno de los videos, que está corriendo por las redes, está de cierta manera expresando lo que esta gente está haciendo. Eso es lamentable y no queremos que suceda…Esta situación no ha terminado. Nuestra exhortación, a las personas que puedan estar en estos lugares, es lamentable tenerles que decir que si salen se pueden encontrar con peligros potenciales en la calle. En la medida que puedan manténgase seguros”, instó el funcionario.

Durante la conferencia, el secretario de Estado, Elmer Román, indicó que el último reporte apuntaba a que apenas 62 personas permanecían refugiadas en un total de 22 centros alrededor de la isla.

Román no desglosó la cantidad de refugiados por municipio, aunque dijo que Guayanilla y San Juan eran los pueblos con más personas resguardadas en los espacios habilitados por el gobierno.

En la actualización de las 11:00 a.m., se informó que la cifra era de 58 personas, distribuidas entre 33 refugios.

