Auditoría determina que AEE incumplió normas federales en contratos de Whitefish y Cobra

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incumplió normas federales al pagar en exceso y no supervisar las obras de las empresas Whitefish y Cobra.

De acuerdo con la auditoría de la agencia federal, si bien la corporación pública cumplió con las normas federales en torno al proceso de otorgamiento de contrato, los costos del contrato con Whitefish pudieron haber resultado irrazonables. Debido a esta falla, la AEE se vería imposibilitada de recibir un pleno reembolso de los gastos en los que incurrió para contratar a dicha empresa que excedió los $300 millones para restablecer el servicio eléctrico tras el huracán María en 2017.

"Los costos del contrato de Whitefish podrían ser irrazonables ya que la AEE incurrió en costos mucho más alto que las tarifas que inicialmente Whitefish ofreció. Esto ocurrió porque la AEE no evaluó la razonabilidad de las nuevas tarifas elevadas. Como resultado de esto, parte de los costos del contrato con Whitefish podrían no ser elegibles para reembolso por medio del programa de Asistencia Pública [de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA]. Además, la AEE está en riesgo de no recibir un reembolso pleno por los costos del contrato con Whitefish", reza la auditoría.