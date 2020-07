Abren compuertas de la represa La Plata

Al igual que en Carraízo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) abrió compuertas del embalse la Plata por la cantidad de agua acumulada debido a las lluvias relacionadas a la tormenta tropical Isaías.

Así lo anunció el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, quien utilizó su cuenta de Twitter para dar una actualización de los incidentes causados por el evento atmosférico.

“AAA informa que abrió varias compuertas en Represe La Plata”, mencionó el ejecutivo municipal.

En el embalse de la Plata, en 24 horas se reportó una mejoría de .15 ya que actualmente se encuentra en 49.25.

Además de las compuertas, Rivera indicó que actualmente no hay refugiados en el municipio, ni áreas inundadas así como tampoco por las carreteras bloqueadas.

Según nos confirmó la corporación pública, actualmente se encuentra abierta la compuerta número 4.

Bayamón Actualización:

-No hay refugiados (9:35 am)

-No hay áreas inundadas

-No hay carreteras bloqueadas

-Algunos sectores sin luz (AEE)

-AAA informa que abrió varias compuertas en Represa La Plata

Seguimos atentos! Para reportar emergencias 787-786-6400

