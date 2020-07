Pedro Janer dice que críticas de FEMA son “bien recibidas”

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer dijo que las “sugerencias” de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) plasmadas en una carta a la gobernadora Wanda Vázquez son “bien recibidas”.

“Se esta trabajando en algunas de ella, otras las estamos analizando. También procedimos a explicar lo que es el Departamento de Seguridad Pública (DSP). Como se supone que corra, cuales son los negociado que cobija el DSP… Estamos trabajando de la mano de FEMA desde antes de surgiera esa carta. Están intercambiando estrategias, experiencias y demás”, dijo Janer a preguntas de la prensa sobre la misiva de Thomas Von Essen, director de la región II de FEMA, con jurisdicción sobre Puerto Rico.

En la carta, esencialmente, Von Essen plantea que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres(Nmead) no está preparado para atender adecuadamente una emergencia, por razones que abarcan desde la falta de personal a la lentitud que provoca la burocracia administrativa del DSP.

“En su momento nos reuniremos con el señor Von Essen para clarificar las cosas que le preocupan a el. Explicar la composición del DSP y como están estructuradas la cosas para que funcionen”, agregó Janer, al reiterar que el DSP es el mecanismo correcto para estructurar el componente de respuesta a emergencias en la isla.

“Hay que darle la oportunidad. Es un concepto precioso que ha funcionado en otras jurisdicciones”, subrayó Janer sobre el DSP.

El comisionado interino del Nmead, Nino Correa, expresó que asumió el cargo cinco días antes de que se emitiera la carta de Von Essen, el 14 de julio, a lo que atribuyó que no se le notificara el contenido de la carta, del que tomó conocimiento anoche cuando trascendió públicamente.

“Una de las primeras personas que me llamó fue (el coordinador de FEMA en Puerto Rico) Alex Amparo. El grupo de FEMA que trabaja en Puerto Rico está compuesto de latinos, de puertorriqueños. Nunca ha habido un no”, sostuvo Correa.

“Todo siempre ha sido un trabajo en progreso. Cuando Nino asume la posición de comisionado interino ya estas observaciones estaban caminando. Inmediatamente él asume la posición los trabajos siguen. No hubo ninguna razón en especifico (para no notificarle de la carta). Así fue que se dio. Somos un solo equipo y lo que tenemos en mente es el bien para el pueblo de Puerto Rico. El señor Von Essen va a visitarnos en Puerto Rico y le vamos a dar una explicación de cómo se dan las cosas en Puerto Rico que no necesariamente es como se dan fuera de Puerto Rico”, manifestó Janer.

Por su parte, Amparo subrayó que la relación de FEMA con las autoridades estatales es de “respeto mutuo”.

“En este negocio del manejo de emergencias creemos en las mejoras continuas. Tenemos que mirar de manera crítica lo que hacemos y ver cómo podemos hacerlo mejor. Se hablaron anteriormente estas cosas y se pusieron en papel para cómo se hace un plan de acción. El DSP, Nmead y FEMA aquí en la isla han estado integrados no solo en esta respuesta, sino para el futuro. Ese compromiso se lo damos al gobierno, a la gobernadora de Puerto Rico y al pueblo. Estamos juntos en esta respuesta. Planeamos para lo peor y esperamos lo mejor”, dijo el funcionario federal.

El secretario Janer argumentó que si la integración eficiente de los siete negociados que componen el DSP ha demorado más de lo esperado se debe a las constantes emergencias que se han tenido que manejar desde 2017, comenzando con los huracanes Irma y María.

Román, quien precedió a Janer como secretario del DSP, reconoció como válido el argumento de FEMA sobre la falta de personal. El secretario de Estado lo atribuyó, en parte, a que las funciones son unas altamente especializadas, tanto en el área de seguridad como de manejo de emergencias.

“En algún momento tendremos que hacer un reclutamiento masivo”, admitió Román, al plantear que al Departamento de Seguridad Nacional le tomó 12 años integrar efectivamente a las 27 agencias que lo componen.