Miembro del PFEI asegura bajo juramento que no es activista de Pedro Pierluisi

En respuesta al pedido de información del Senado, los integrantes del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) expresaron por escrito que no pudieron encontrar evidencia de que el exjuez Rubén Vélez Torres, uno de los tres miembros del organismo, utilizara su página personal de Facebook para realizar algún tipo de activismo político.

El documento de ocho páginas, asimismo, contiene una declaración jurada de Vélez Torres, en la que certifica que desde que comenzó en sus funciones en el PFEI no ha participado de actividades político partidistas y que, aunque sí ha dado “like” a publicaciones relacionadas con figuras políticas, nunca ha dejado comentarios. El exjuez sostuvo que no tiene relación personal o profesional con el precandidato novoprogresista a la gobernación Pedro Pierluisi, como han alegado la gobernadora Wanda Vázquez y su abogado, Edgar Vega Pabón.

En la relación de hechos sometida a la Cámara alta, los tres miembros del PFEI señalan que el director del área de tecnología del ente intentó recopilar todos los “likes” que alguna vez marcó Vélez Torres desde su cuenta de Facebook, pero que “la gestión resultó infructuosa”.

“Al no obtenerse información sobre dichos mensajes, como tampoco se obtuvo información tendente a demostrar que el Lcdo. Vélez Torres haya utilizado las redes sociales para hacer campaña política, según el análisis antes indicado, los tres miembros del Panel nos reunimos para analizar todo este asunto”, lee el documento con fecha del lunes.

Los integrantes del PFEI subrayaron que, en la reunión, Vélez Torres mencionó que comprendía que dar “likes” a figuras públicas en las redes sociales podría “conllevar una percepción equivocada”, por lo que el licenciado optó por cerrar su cuenta de Facebook.

“Indicó el Lcdo. Vélez Torres que al incluir en su página un mensaje de like solo significaba el agrado del mensaje leído”, indica el escrito, firmado por Vélez Torres, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, y la exjueza Ygrí Rivera Sánchez.

Como parte de la documentación enviada al Senado, Rivera Sánchez emitió un “voto particular explicativo”, con el que concurrió Cotto Vives, en el que deja constancia de que “el asunto requiere de una más completa investigación forense en materia de informática, no solo para que el Lcdo. Rubén Vélez Torres pueda quedar libre de cuestionamientos al respecto, sino para que no quede un atisbo de duda sobre un asunto en el cual la misión de esta institución puede quedar maculada”.

Rivera Sánchez se abstuvo de la discusión y determinación de la resolución mediante la cual el panel asignó dos fiscales especiales para investigar a la gobernadora por el despido en enero de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar. Esta acción, según el informe preliminar del Departamento de Justicia, se trató de una violación al Código Anticorrupción ya que Andújar había ordenado una investigación ante alegaciones de que las ayudas para damnificados por los terremotos se manejaron con visos político partidistas.

Tras la decisión del PFEI acoger la recomendación de Justicia de asignar fiscales especiales, el equipo legal de Vázquez ha cuestionado la imparcialidad de Vélez Torres, alegando que favorece a su rival primarista, Pierluisi.

La semana pasada, incluso, la gobernadora aseguró tener evidencia de que el exjuez había asistido a eventos de campaña del ex comisionado residente, pero, a un pedido del PFEI, no presentó documento alguno que respaldara esa alegación. Tras esas alegaciones, el Senado, por medio del presidente Thomas Rivera Schatz, solicitó al PFEI la información sobre la cuenta de Vélez Torres.

El abogado Vega Pabón, en una moción de desestimación de investigación que presentó al PFEI, también indicó que la hija de Vélez Torres, una empleada en destaque en el municipio de Arecibo, es activista de la campaña de Pierluisi. En ese documento anejó una foto de una mujer que presuntamente es la hija de Vélez Torres cargando una bandera con el rostro del político.

Esa moción de desestimación fue desestimada por el PFEI el pasado lunes, al concluir que, una vez asignados los fiscales especiales, el caso ya no se encuentra bajo su jurisdicción.