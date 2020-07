José Aponte rechaza que se pospongan las primarias

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, rechazó hoy, miércoles, cualquier intento de posponer el proceso de las primarias del 9 de agosto, el cual comienza este próximo sábado con el voto adelantado.

“No exista razón alguna para retrasar el proceso de primarias, ninguna. Sabemos que viene un evento atmosférico entre esta tarde y mañana, pero todo debe estar listo el viernes. Las primarias son parte del proceso electoral de toda democracia que se garantiza con la constitución. El proceso de primarias ya fue retrasado de su fecha en ley, en el mes de junio, hasta agosto. No podemos continuar moviendo fechas. La democracia se defiende en las urnas y el pueblo tiene el derecho a votar, saber que son fechas exactas. Esa confianza es vital para el soberano, el Pueblo”, señaló Aponte Hernández.

“Mi voto es por la democracia, no para posponer ese ejercicio otra vez. El pueblo ya sabe la fecha de las primarias y no se debe cambiar. Eso no tendrá mi apoyo. Para haber cambios, tendría que haber una enmienda a la actual ley y eso no tiene el apoyo en la Cámara de Representantes. Mi respaldo es con los procesos democráticos como las primarias. Puerto Rico lo puede hacer, nosotros sí podemos. La gente tiene el derecho de votar cuando se lo dijimos, nos corresponde a nosotros como gobierno garantizar que ese proceso sea uno estable y seguro, bajo cualquier circunstancia. Menos de eso no es aceptable para nosotros”, añadió el líder estadista.

El legislador, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), reiteró su confianza en los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que terminen todo el proceso según deber ser.

“La Comisión solicitó y se le dio la fecha del 9 de agosto. Solicitó y se le dio el dinero que necesitaban para el evento, ahora no es momento de pensar en otra cosa que no sea culminar el proceso de preparación e inicio del mismo con el voto adelantado este próximo sábado. Espero que el Presidente de la CEE realice las gestiones correspondientes para garantizar el proceso y la pureza del mismo, como siempre ha sido”, finalizó diciendo.

