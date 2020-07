Figueroa Jaramillo emplaza a José Ortiz a que haga referido de terrorismo interno bajo juramento

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz dijo el miércoles que refirió a la agencia federal de Seguridad Nacional (Homeland Security) el incidente que provoco el mega apagón de las 3 de la tarde del martes que provocó la salida de la generadora EcoEléctrica en Peñuelas.

“Esto es terrorismo interno”, dijo Ortiz en entrevista radial (WKAQ).

“Los sistemas de energía eléctrica, igual que los de agua son protegidos por Homeland Security. Así que esto es intervención directamente federal para evaluar toda esta data que recopilamos ayer y que estamos recopilando en el día de hoy”, añadió.

Según el director ejecutivo de la AEE, una persona o varias de manera intencional apagaron el sistema de protección de las líneas de alto voltaje que provocaron el apagón.

“Yo creo que hay suficiente evidencia. Hay evidencia fílmica. Yo creo que ya hay que acabar con este vacilón”, sostuvo Ortiz en referencia a situaciones en el pasado en las cuales se ha ido el servicio de energía eléctrica en medio de conferencias de prensa.

En la misma emisora, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo emplazó a Ortiz que haga el referido bajo juramento.

“Lo que tiene que explicarle al país es como anoche le dijo al país que no había encontrado nada y de madrugada pudieron encontrar lo que no encontraron en el día. ¿Cómo anoche frente a la gobernadora no le pudo evidenciar, no le pudo decir al país lo que hoy alega encontró?”, señaló Figueroa Jaramillo.

A su entender, si el sistema de protección fue manualmente apagado, la línea de transmisión no podía funcionar como alegó Ortiz en la conferencia de prensa.

En la noche del martes Ortiz expresó que en la investigación que se había hecho posterior al evento, no encontraron alguna situación que diera paso a que las líneas se apagaran.

“El evento que causó que se apagaran no se detectó ninguna falla en ningún sitio, no hubo ninguna rotura, no hubo nada que condujera a que eso se mantuviera. La condición que estuvo en algún momento no apareció”, dijo Ortiz en conferencia de prensa.

“Se va a hacer un análisis de que pudo haberlo causado y hay que ver que otra condición pudo haber sido, pero no hay condición alguna, por lo tanto, por eso es que ha seguido operando el sistema”, añadió.

Según Ortiz, el evento- que dijo la crea “suspicacia”- comenzó en la zona de Mora, Isabela. Supuestamente, se cayeron (dejaron de funcionar) tres líneas de alto voltaje desde Arecibo, Mayagüez hasta la cogeneradora EcoEléctrica en Peñuelas. La caída de las líneas provocó que la EcoEléctrica se apagara. Alegó que ingenieros de la AEE inspeccionaron las líneas con el helicóptero y por tierra.

“Patrullamos todas las líneas y no se encontró ni un solo problema. Todas esas líneas están funcionando y entraron a funcionar una hora después del evento. Algo bastante raro, estamos analizando la situación con mucha suspicacia”, expresó.

Ortiz no quiso decir cuál es la suspicacia que le crea el evento. Esas líneas de transmisión son supervisadas por empleados gerenciales desde las oficinas de la AEE en Monacillos, Rio Piedras.

Sin embargo, Figueroa Jaramillo mencionó que el evento que provocó el apagón de las 3 y 12 de la tarde con 42 segundos comenzó a las dos de la tarde cuando los ‘breakers’ (interruptores de circuito) 80 y 90 de la línea 50,500 de 230 kilovatios en Mayagüez TC se dispararon (se apagaron). A la misma hora, se disparó dispara el interruptor el ‘breaker’ 40 de la línea 50,500 en Mora TC en Isabela.

Ortiz no le dio validez a lo dicho por Figueroa Jaramillo.