Sin explicaciones José Ortiz para misterioso apagón que dejó sin luz a medio millón de abonados

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, señaló esta noche que el evento que provocó que cerca de 500,000 clientes se quedaran sin servicio a media tarde le crea “suspicacia”, pues al inspeccionar las líneas de transmisión afectadas no se pudo encontrar algún daño que explicara el apagón.

“Después de patrullar la línea no se encontró ni un solo problema. Todas esas líneas que se cayó a la vez están funcionando y entraron a funcionar entre una hora y hora y media después del evento. Algo bastante raro, estamos analizando la situación con mucha suspicacia porque básicamente se pudo retornar energía a casi todo el mundo excepto la gente que se iba a servir de EcoEléctrica. El sistema detectó el evento como uno que surgió en Isabela, en el sector Mora. Cuando fuimos a patrullar allí, no hay nada. No hay nada hasta Mayagüez, no hay nada en todo el patrullaje hasta Arecibo. No se encontró ningún problema”, dijo Ortiz cuando se le cuestionaron las causas para el evento que dejó fuera de servicio a la cogeneradora EcoEléctrica, ubicada en Peñuelas.

“Cuando ocurre el evento salimos a patrullar con los helicópteros y encontramos que se habían caído tres líneas desde Arecibo, dando la vuelta por Mayagüez, básicamente hasta EcoEléctrica. Al dejar sin energía a EcoEléctrica, se tumba la planta y todavía está recuperando”, agregó el ingeniero.

Ortiz no descartó que el apagón pudiera tratarse de algún tipo de sabotaje, aunque puntualizó que las tres líneas de transmisión que el sistema identificó fueron afectadas quedan fuera del alcance de las personas

“No se encontró nada que lo provocara. Por ejemplo, puedes encontrar alguna rama que le cayó. Pero lo que se dio es como que se hicieron cortocircuito entre las tres líneas que son de 230,000 voltios, que están bien altas, lejos del alcance de la gente. En tierra estuvieron los ingenieros y no se encontró nada. Tú debes encontrar una rama, un ‘breaker’ quemado. No hay nada en ningún sitio. Así que nos crea suspicacia y vamos a recopilar toda la data para que se analice desde el punto de vista técnico y todos los puntos de vista posible… Si hubiera pasado alguna rotura hubiera tomado algún tiempo arreglarla para volver al servicio. Pero ya en hora a hora y media todo el mundo básicamente tenía las líneas funcionando”, respondió Ortiz durante una rueda de prensa celebrada en el Centro de Operaciones de Emergencia, tras una reunión del gabinete ejecutivo en preparación para el evento atmosférico que se espera traiga hasta 10 pulgadas de lluvia en algunos sectores a partir de mañana.

“La condición que tuvo en algún momento, no apareció”, recalcó Ortiz.

Pese a que no pudo identificar la causa para el apagón, Ortiz descartó que hubiera sido producto de alguna acción tomada en el centro de control de la AEE en Monacillos.

“No fue en Monacillos, fue en el área oeste. De los eventos posibles ya diremos cuál pudo haber sido”, insistió Ortiz.