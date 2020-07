Las lluvias serán el principal riesgo ante la llegada de posible tormenta tropical

La precipitación asociada al sistema Invest-92 dejaría entre tres y seis pulgadas de lluvia a nivel isla, con zonas de mayor intensidad en que podrían registrarse hasta 10 pulgadas de lluvia, advirtió el director del Servicio Nacional de Meteorología, Robert García.

Las lluvias, que podrían comenzar a sentirse cerca del anochecer de mañana, irían acompañadas por vientos sobre tierra de tormenta tropical que oscilarían entre las 40 y 45 millas por hora.

Ante ese panorama, García, precisó que la precipitación representará el principal riesgo para la ciudadanía, ante las posibilidades de que se registren inundaciones o deslizamientos de tierra.

“Independientemente de si se desarrolla (como tormenta tropical) o no, esa masa podría pasar por encima de nosotros y dejar gran cantidad de lluvia…Puede causar inundaciones repentinas sobre todo en el sur, sureste y en el área de la sierra de Luquillo”, anticipó el meteorólogo.

Anticipan apagones menores

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, afirmó que, pese a que los vientos esperados no deben alcanzar velocidades de huracán, cabe la posibilidad de que algunos sectores vean el servicio interrumpido en caso de que ramas o un rayo afecten directamente el tendido eléctrico.

Según Ortiz, la AEE tendrá brigadas activas entre la noche y madrugada de miércoles a jueves, de forma tal que se pueda atender de inmediato las áreas afectadas.

El funcionario no pudo explicar qué causó el apagón general de esta tarde, que dejó sin servicio a cerca de medio millón de abonados. Ortiz subrayó que, aunque se identificó que la falla ocurrió en el sector Mora, en Isabela, no era posible precisar qué evento provocó la caída del sistema. A preguntas de la prensa, el jefe de la AEE no descartó que el evento se hubiera tratado de un acto de sabotaje.

Según la gobernadora Wanda Vázquez, a los 78 alcaldes se les suministró la información de contacto de los administradores de cada uno de los 324 refugios de la isla. Del total de refugios, se informó que 116 cuentan tanto con generador eléctrico como con cisterna, 115 tienen únicamente cisterna y 12 solamente tienen generador. Partiendo de esos números, 81 refugios, o el 25%, no cuentan con generador ni cisterna.

La mandataria precisó que los refugios tienen capacidad para unas 42,000 personas al tiempo que se respetan las guías de distanciamiento físico.

Por su parte, el secretario de Estado, Elmer Román, señaló que “todo el mundo”, en referencia a los componentes de respuesta gubernamental, tienen claro la línea de mando que se seguirá para manejar la emergencia. En enero, durante los terremotos del sur, el excomisionado de Manejo de Emergencias Carlos Acevedo aseguró tras su salida que la cúpula del gobierno desvirtuó la línea de mando al relegarlo al Centro de Operaciones de Emergencias que se estableció en Ponce, mientras las decisiones se tomaban en la capital.