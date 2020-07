Personas que no usen mascarillas en Ponce se exponen a multa o cárcel

Adoptando las disposiciones en la última orden ejecutiva del Gobierno, la alcaldesa de Ponce, María E. Meléndez Altieri, anunció la implementación de la Orden Ejecutiva Número 2020-54, enmendada por la Orden Ejecutiva Núm. 57 que se adopta en las Órdenes Ejecutivas Municipales 2020-2021-005 y 2020-2021-07.

Las medidas son más restrictivas para controlar la propagación del COVID-19 e instituye el uso obligatorio de mascarilla en todo el municipio de Ponce.

Las personas o empresas que incumplan las disposiciones, se enfrentarán a sanciones y multas establecidas en la Ley 20-2017, conforme a las disposiciones del Art. 33 de la Ley del Departamento de Salud.

“Mi prioridad en este momento es la seguridad de mis empleados, todos los ponceños y ponceñas y de las personas que nos visitan. Los casos positivos de COVID19 están aumentando de manera alarmante y mi responsabilidad como alcaldesa es salvar vidas. Por eso nos corresponde tomar las medidas que sean necesarias”, expuso Meléndez Altieri en declaraciones escritas.

De no utilizar mascarilla en todo Ponce, se exponen a una pena de cárcel que no excederá los seis meses, una multa que no excederá los 5,000 dólares o ambas penas.

“Lamentablemente tenemos que tomar estas decisiones para proteger vidas. El uso de la mascarilla y el distanciamiento social, hasta el momento, son las prevenciones más importantes que tenemos contra esta amenaza. Es responsabilidad de todos evitar exponernos al virus o exponer a alguien más”, sostuvo la alcaldesa.

Para asistir en la función de visitar y orientar a los comerciantes de Ponce en torno a sus operaciones conforme con las órdenes ejecutivas vigentes y además, velar por el cumplimiento de las mismas, el Municipio de Ponce creó un “task force” con empleados municipales que, en caso de identificar algún incumplimiento por parte del comercio, se encargarán de darles una notificación por escrito a la Policía Municipal, Policía Estatal y a nuestra epidemióloga, Karla López de Victoria para que tomen la acción que corresponda”, explicó la primera mandataria de Ponce.

“Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y que nuestros comerciantes necesitan de la reapertura económica. Hago un llamado a que todos cumplamos con estas regulaciones y cuando salgamos de nuestras casas utilicemos la mascarilla. Si queremos evitar una multa o la pena de cárcel es necesario su uso. En Ponce los queremos seguros”, concuyó Meléndez Altieri.