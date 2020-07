Lornna Soto celebra la graduación de su hija desde el aislamiento

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, compartió hoy un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo de la graduación de bachillerato de su hija, Pamela. La semana pasada, Soto informó que dio positivo a COVID-19 luego de realizarse una prueba molecular, por lo que desde entonces permanece aislada en cuarentena.

No obstante, la hija de la alcaldesa quiso compartir su día especial con su madre aunque fuera en distanciamiento, momento que fue retratado en una foto que Soto publicó en su cuenta de Twitter.

“Hoy no es un día cualquiera, es un día muy difícil para mí al no poder abrazar a mi hija en el día de su graduación de bachillerato. Pese a este aislamiento, ella quiso compartir conmigo este gran logro que es uno de muchos más retos por venir”, escribió la alcaldesa.

Hoy no es un día cualquiera, es un día muy difícil para mi al no poder abrazar a mi hija en el día de su graduación de bachillerato. Pese a este aislamiento ella quiso compartir conmigo este gran logro que se es uno de muchos más retos por venir. No sabes lo felices que estamos pic.twitter.com/Q3DikzXoOo

— LORNNA J SOTO (@LORNNASOTO) July 25, 2020