Le piden cuentas a la gobernadora sobre gestiones por la estadidad

El representante y exsecretario del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández, catalogó el día de hoy como uno “triste para Puerto Rico pues se conmemora la colonia que permite el discrimen contra los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que permite una Junta antidemocrática”.

Por ello, Aponte Hernández exigió a la gobernadora que informe sobre las gestiones que ha hecho a favor de implementar la Ley 51-2020, conocida como “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”.

La Ley 51-2020 nombra a la Gobernadora como principal representante oficial del Gobierno de Puerto Rico ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en todo lo concerniente a esta Ley. De igual forma, dicha ley ordena comenzar una campaña de educación sobre el plebiscito no más tarde del 1 de julio de 2020. Al día de hoy, no se ha visto ninguna gestión oficial del gobierno para promover la consulta de la Estadidad.

“En una de sus primeras expresiones, luego de juramentar como gobernadora, Wanda Vázquez expresó que el estatus era un asunto polarizante, y que no sería prioridad en su gobierno. Esta no es la política pública que le prometimos al Pueblo en el 2016 y tenemos que tener la Estadidad como prioridad”, afirmó el ex presidente de la Cámara.

La Ley 51-2020 se firmó hace dos meses y el representante afirmó que “no hemos visto gestiones para cumplir con buscar el apoyo federal para llevar a cabo el plebiscito. La resolución final de nuestro estatus colonial tiene que ser una prioridad para cualquier persona que aspire a la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista”.

Las denuncias del representante Aponte Hernández, se dan precisamente el día en que se celebra 68vo aniversario de la Constitución de la colonia, del Estado Libre Asociado.

“Como militante estadista y pasado secretario del PNP, no puedo permanecer callado con la inacción sobre la estadidad”, concluyó Aponte Hernández.