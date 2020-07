Se registra leve incremento en el nivel de agua del embalse Carraízo

Las lluvias que han arropado ciertas partes de la Isla en las últimas horas causaron un leve incremento en el embalse Carraízo que, este viernes, tiene un nivel de +0.06M.

Este leve aumento ocurre, a pesar de que mantuvo su nivel de ajustes operacionales con un 37.84, según se muestra en la gráfica que todos los días publica la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El embalse que se encuentra ubicado en Cidra se encuentra también bajo ajustes operacionales, aunque a pocos metros de alcanzar nuevamente el nivel de observación.

Los embalses La Plata, Guajataca, Cerillos y Caonillas se encuentran bajo nivel de seguridad.

Río Blanco y Fajardo están en el nivel de desborde, de acuerdo con la gráfica de la AAA.

El racionamiento que ha afectado a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas y Carolina comenzó el jueves, 25 de orden, por orden de la corporación pública. Los afectados reciben el preciado líquido a través de la planta Sergio Cuevas.

Te podría interesar:

Salud interviene con dos fabricas por no cumplir con protocolos de COVID-19 En fábricas de Cabo Rojo y Orocovis

Periódicamente, el servicio se suspende durante 28 horas de manera intermitente: un día sí y un día no. El racionamiento comienza a las 9:00 a.m., impactando a cerca de 140,000 clientes. Esto provoca que el agua no alcance los hogares de estos residentes que, en estos últimos años, han sufrido racionamientos por la poca captación de agua y la alta sedimentación de los embalses.

El 14 de julio el 31.31 por ciento de la Isla se encontraba bajo la categoría de sequía severa. El 21 de julio se redujo a 24.01, para una baja de 7.30%. La sequía moderada bajó de 54.12 % a 51.68 %. La sequía anómala era un 72.20 % y redujo a 68.19%.

Las esperanzas de los meteorólogos y los expertos en el clima se encuentran cifradas en la tormenta tropical Gonzalo, la cual se espera que con su paso al sur de la Isla deje cantidades considerables de agua.

Te podría interesar: