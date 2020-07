Wanda Vázquez reconoce se benefició de filtración del informe de Justicia

Aunque insistió que la filtración del informe preliminar del Departamento de Justicia que recomendó designar un fiscal especial independiente (FEI) en su contra no provino de personas allegadas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced reconoció que sí derivó un beneficio de que el contenido del documento trascendiera públicamente.

“Solamente la persona que lo hizo lo sabe (quién filtró el documento). Las gestiones que haga el PFEI (Panel sobre el FEI) o cualquier agencia de investigación pues esa es su función. Yo lo que puedo decir es que al filtrarse ese documento nos dio la oportunidad a mí y al pueblo de Puerto Rico de ver que no hay un céntimo de evidencia en ese informe para que hubiese la designación de un fiscal especial independiente para esta gobernadora, donde no cometimos ningún acto ilegal”, dijo la primera ejecutiva.

“Que alguien ahora pueda pensar que surgió la divulgación de ese informe… ni tuvimos acceso a ese informe, ni tuvimos acceso al Departamento de Justicia porque nos enteramos posteriormente de esa investigación, cuando bajó la resolución del PFEI. En ese sentido, no tengo absolutamente nada que ver. Al contrario, al salir ese informe tuvimos conocimiento de cuáles son las imputaciones y el pueblo pudo ver que no hay una sola imputación de conducta ilegal en ese informe con relación a esta gobernadora”, recalcó Vázquez Garced.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia encontró causa para creer que Vázquez Garced pudo haber violado el artículo 4.2 del Código Anticorrupción al despedir a la exsecretaria de Familia Glorimar Andújar, presuntamente como represalia por suspender a Surima Quiñones, entonces jefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, y quien consentía a que políticos, en contravención de leyes y reglamentos, tuvieran injerencia en la repartición de suministros a damnificados por los terremotos de enero.

La gobernadora, incluso, fue más allá, al instar a los medios de comunicación a divulgar las fuentes que les hicieron llegar el referido del Departamento de Justicia, en unas expresiones que atentan contra uno de los principios básicos de la libertad de prensa.

“Quien lo haya filtrado, aquí esta mi celular, a ver si yo di algún email o algún texto para enviar algo. El medio, como no puede dar la información…pues yo lo autorizo a que el medio, el periodista que lo recibió, diga quién lo envió. Porque es muy fácil hacer imputaciones a los funcionarios. Pero yo he sido una mujer de ley y orden y siempre la voy a respetar. Pero si hay respeto, vamos a abrir las cartas y que el medio diga ‘ese informe me lo dio fulano o fulana de tal’. Y vamos a ir contra esa persona que violó la ley”, dijo la mandataria, un día después de que agentes del PFEI se personaran al Departamento de Justicia precisamente para indagar sobre el origen de la divulgación del documento.

En conferencia de prensa esta mañana celebrada en la base Roosevelt Roads en Ceiba, donde se colocó la primera piedra para la construcción de un hotel, Vázquez Garced repitió los argumentos que su abogado, Edgar Vega Pabón, presentó ayer en una moción de desestimación al PFEI, en la que se solicita se revoque la determinación de asignar un fiscal especial para que investigue a fondo a la mandataria. La gobernadora puntualizó que una de las exjuezas que componen el PFEI, Ygrí Rivera Sánchez, no suscribió la resolución en la que se autorizó la investigación a fondo, y alegó que otro de los exjueces, Rubén Vélez Torres, tiene vínculos con la campaña de Pedro Pierluisi, rival primarista de Vázquez Garced en la contienda por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista.

En la moción, Vega Pabón también sostiene que el “liqueo” del informe “obviamente” fue responsabilidad del PFEI, aunque el documento que trascendió en la prensa no contiene el ponche que certifica el recibo de parte del Departamento de Justicia. La moción hace múltiples referencias al contenido del informe, en planteamientos que no habrían podido ser presentadas si este no su hubiera difundido públicamente.

A preguntas de los periodistas, Vázquez Garced aseguró que Vélez Torres es “activista” de Pierluisi, si bien ese argumento no está contenido en el recurso de desestimación de que presentó ante el PFEI, en el que solo se indica que el exjuez sigue las plataformas de redes sociales del aspirante y que su hija ha sido vista en actos de campaña.

Pese a cuestionar la imparcialidad de Vélez Torres, la gobernadora dijo que no percibe ningún conflicto de interés en relación al nombramiento en receso de Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del PFEI hace dos días. El nombramiento, en un acto que la primera ejecutiva ha catalogado de “ultravires”, fue colgado por la Cámara de Representantes el martes, primer día de la sesión extraordinaria que convocó Vázquez Garced.

La mandataria justificó realizar la designación justo en momentos en que enfrenta una investigación criminal por parte de ese cuerpo, en un proceso en el que Rodríguez Muñiz, de sostenerse su nombramiento, podría tener que intervenir.

“Ahora mismo hay probablemente 80 posiciones vacantes en el gobierno, y los nombramientos se llenan en el momento en que sea dispuesto. No hay fecha para nombrarlo. Todos los nombramientos están vacantes y se hacen cuando son necesarios. Hay vacante del contralor, hay vacantes de jueces, hay vacantes de fiscales y de juntas. Pero en ese caso en particular fue evidente la necesidad del nombramiento porque de tres (miembros del PFEI) solamente resolvieron dos. No sabemos que pasó con el otro. Y había que garantizar que se cumpliera con la ley”, dijo Vázquez Garced.

Contrario a lo que hizo con Vélez Torres, la primera ejecutiva no abordó los hechos que trascendieron tras la designación de Rodríguez Muñiz, en los que se apunta a que en mayo el exjuez de apelaciones cuestionó en sus redes sociales la investigación que la Cámara de Representantes llevaba a cabo sobre las compras irregulares en el Departamento de Salud, e incluso señalaba que las pesquisas legislativas únicamente deben realizarse con el propósito de generar proyectos de ley, y no para fiscalizar a las otras ramas de gobierno.

“Es un exjuez de reputación extraordinaria, donde de ninguna manera su criterio puede ser influenciado ni tener ningún tipo de contacto con nadie. Él lo hará dentro de su discreción como la tuvo siendo juez superior y del (Tribunal) Apelativo”, sostuvo la gobernadora.

Rodríguez Muñiz, como miembro alterno del PFEI, intervendría en aquellas determinaciones en que alguno de los tres integrantes permanentes se inhibiera o quedara inhabilitado.

Te podría interesar: