Sin fecha el PFEI para considerar impugnación de Wanda Vázquez

Luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced impugnó la designación de un fiscal especial independiente (FEI) en su contra, la presidenta de dicho panel, Nydia Cotto Vives, no precisó cuándo el organismo emitirá un dictamen en torno al recurso de la mandataria.

Ayer, la gobernadora —mediante su abogado Edgar Vega— se pidió el archivo de la investigación ya que alegan que no existe "ninguna evidencia para sostenerla”. La mandataria, además, planteó que uno de los integrantes del Panel, el exjuez Rubén Vélez Torres, votó a favor de la designación de un FEI debido a que este respalda la candidatura primarista de Pedro Pierluisi en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

"Eso se presentó ayer por la tarde así que está acabando de llegar y se le dará la atención que corresponde pero no te puedo decir en cuántos días específicamente emitiremos nuestra determinación", señaló Cotto Vives en entrevista con Metro.

El martes, la polémica que gira en torno a la gobernadora añadió otro episodio a la saga luego de que se filtrara el documento confidencial que sometieron los fiscales de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en el que detalla las imputaciones contra Vázquez Garced.

Ante la presentación del recurso de impugnación de Vázquez, Cotto Vives tampoco precisó si el FEI puede considerar una moción que se fundamenta en la filtración de un documento confidencial. "No voy a comentar sobre un asunto que está ante la consideración del Panel. Esto es un asunto que está ante la consideración del Panel que se estudiará y se ponderará en reunión de Panel y se tomará una decisión y así se expondrá por escrito cuál es la determinación", mencionó.

Mientras que ayer, personal del FEI llegó hasta las oficinas del Departamento de Justicia en el que estarían investigando la filtración de dicho referido donde señala a la gobernadora Wanda Vázquez y a otros funcionarios, como la senadora Evelyn Vázquez, de haber cometido violaciones a la ley.

Cotto Vives, por su parte, no precisó qué tipo de documentos o artículos se allanaron ayer en las oficinas de la dependencia gubernamental. "No tengo información, porque eso es labor de los fiscales. Una vez el caso sale del Panel…se les entrega a los fiscales y ya el Panel no interviene en lo que es la labor de los fiscales como tal", comentó.

La jueza tampoco quiso opinar cuán normal es que fiscales y agentes del FEI intervengan para investigar filtraciones de documentos o referidos. Sostuvo que es parte de la labor de los fiscales determinar el curso que seguirá una pesquisa.

Fundamental investigación sobre filtración de referido

Por su parte, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, indicó que el FEI debe continuar investigando cómo y quién filtró el referido del Departamento de Justicia el pasado martes ya que podría haberse cometido el delito de obstrucción a la justicia.

En dicho informe de Justicia, se le imputa a Vázquez Garced haber despedido a Glorimar Andújar —exsecretaria del Departamento de Familia— como represalia por suspender sumariamente a Surima Quiñones, quien dirigía la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, dependencia encargada de repartir suministros en el sur de la isla luego de los terremotos del pasado enero.

"El FEI tiene que incorporar como parte de la investigación cómo se filtró esto…Hay un elemento ahí de obstrucción a la justicia, pueden haber otros elementos adicionales y habrá que ver de qué manera se filtró esto y quién lo filtró", subrayó Román.

Asimismo, el letrado indicó que el referido de Justicia se trata de un documento confidencial en el cual la parte contra quien se designa un fiscal especial independiente no tiene derecho a revisar. "Es un documento que tiene consecuencias, que va a ser valorado. El hecho de que se haya hecho público me parece a mí que tiene como elemento el que el divulgar su contenido alerta a las partes investigadas, puede afectar adversamente la investigación y también provoca lo que ya provocó que es que la gobernadora está impugnando el referido", comentó Román.

"El sumario fiscal es un documento confidencial y tiene que ser confidencial porque su divulgación puede tener efectos en la investigación que se quiere completar", agregó.

La filtración del referido, según Román, podría beneficiar a la parte investigada ya que tendría acceso a la prueba en una etapa donde no tiene derecho a revisar. Destacó, además, que el documento identifica a testigos, direcciones y números de teléfono.

"Pudiera afectar de manera un tanto más positivamente a una persona investigada porque te anticipa la prueba que tienen la otra parte en una etapa donde no hay derecho a esa prueba. En otra etapa del procedimiento sí lo hay", dijo.

FEI evalúa imputaciones político partidistas contra integrante del Panel La gobernadora Wanda Vázquez alegó que el exjuez Rubén Vélez Torres favorece la candidatura de Pedro Pierluisi.

