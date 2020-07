Incierta inhibición de integrante de FEI por imputaciones político partidistas

Pese a imputaciones político partidistas en contra del juez Rubén Vélez Torres en la designación de un fiscal especial independiente (FEI) contra la gobernadora Wanda Vázquez, resulta improbable que el integrante del Panel del FEI tenga que inhibirse de la controversia.

Al menos así opinó el ex jefe de fiscales, José Capó, quien indicó que una mera aceptación a páginas de Facebook de candidatos no es suficiente para solicitar la inhibición de un integrante del Panel del FEI. "Entiendo que el hecho de que haya dado algún like o aceptación a la página de candidatos eso no lo hace que tenga que inhibirse en la decisión del Panel y máxime cuando en un momento donde no hay miembros alternos", indicó Capó en entrevista con Metro.

"Por lo tanto, no veo que pueda prosperar en algún momento la posición de que ese voto del juez debe ser inhibido para entonces tener que volver a hacer una determinación sobre el referido", continuó.

La decisión de designarle un FEI a la gobernadora surgió tras una votación entre Vélez Torres y la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives. La tercera integrante del Panel, la exjueza Ygrí Rivera, no participó del proceso. De acuerdo con la representación legal de la gobernadora, Vélez Torres y su hija Zhamira Vélez, apoyan la candidatura primarista de Pedro Pierluisi.

Capó, a su vez, comentó que aunque la Ley que creó no prohíbe la participación política de los exjueces. Sin embargo, mencionó que estos funcionarios deben ser cuidadosos ya que esto podría afectar la percepción de la entidad.

Mientras tanto, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, planteó que solo Vélez podría decidir si se autoinhibe del proceso, pero sostuvo que es "impropio" que un integrante del Panel favorezca públicamente a un candidato.

"Más allá de la denuncia inicial que trascendió por el presidente del Senado [Thomas Rivera Schatz], me parece muy impropio que ningún miembro de la Oficina del [FEI], con independencia de sus creencias políticas, de alguna manera exprese preferencia de manera pública porque le resta a la objetividad y la imparcialidad que todo el mundo esperaría de esa oficina", señaló Román.

Sin embargo, Román argumentó que primero se debe determinar si realmente Vélez Torres públicamente ha endosado a Pierluisi en su contienda primarista contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Pero indicó que dicha inhibición o conflicto de interés podría dirimirse en el futuro ante el Tribunal. "Anticipa una de las defensas que se llevará al tribunal, si es que radican cargos contra la gobernadora, que no lo sabemos todavía porque eso es una etapa posterior y no estamos ahí. En el mapa estamos en una etapa preliminar y si se decide radicar cargos yo anticiparía que los abogados de defensa traerán estos elementos", comentó el letrado.

En el informe de Justicia, se le imputa a Vázquez Garced haber despedido a Glorimar Andújar —exsecretaria del Departamento de Familia— como represalia por suspender sumariamente a Surima Quiñones, quien dirigía la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, dependencia encargada de repartir suministros en el sur de la isla luego de los terremotos del pasado enero.