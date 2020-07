Gobernadora no irá al tribunal tras rechazo cameral a su designado al PFEI

La gobernadora Wanda Vázquez no tomará, por el momento, ninguna acción legal luego del controversial rechazo que la Cámara de Representantes emitió contra el nombramiento en receso de Carlos Rodríguez Muñiz como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“Lo que se determinó es que esa intervención de la Cámara de Representantes es nula. Si es nula, no existe. Si alguien tiene alguna objeción al funcionamiento de el honorable exjuez Carlos Rodríguez Muñiz, que haga los planteamientos que corresponda”, mencionó Vázquez, dando a entender que reconoce al exjuez de apelaciones como miembro alterno en funciones del PFEI.

“En el momento en que yo lo someta (el nombramiento a las cámaras legislativas) ellos lo podrán evaluar. En este momento yo no lo he sometido, por lo tanto no estaba ante su consideración. De momento no (acudiré al tribunal)”, respondió la primera ejecutiva en conferencia de prensa.

Rodríguez Muñiz fue designado al PFEI el martes, al día siguiente de que este organismo emitiera una resolución en que la anunció que se asignarían fiscales especiales contra la propia gobernadora y otros cinco funcionarios y exfuncionarios. La Cámara de Representantes, que se encontraba reunida para el inicio de la sesión extraordinaria convocada por la gobernadora, tomó conocimiento del nombramiento y procedió a rechazarlo.

El PFEI, según suscrito por la presidenta Nydia Cotto Vives y el exjuez Rubén Vélez Torres, determinó que existe causa para creer que Vázquez pudo haber violado al Código Anticorrupción al despedir a la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar en medio de una investigación interna de esa dependencia por el manejo de suministros destinados a damnificados por los terremotos de enero.

Un miembro alterno del PFEI solo interviene cuando alguno de los tres miembros permanentes se inhibe de una determinación o se encuentra inhabilitado para ejercer su función. En la decisión de asignarle un FEI no intervino la tercera integrante, Ygrí Rivera Sánchez, por razones que no han quedado del todo claras.

Si Rivera Sánchez se inhibiera de cualquier determinación relacionada con la investigación de Vázquez, como lo sería la moción de desestimación de la pesquisa que la gobernadora, a través de su abogado, Edgar Vega Pabón, sometió ayer, Rodríguez Muñiz posiblemente intervendría como reemplazo.

La primera ejecutiva, además, ha exigido que Vélez Torres se inhiba del proceso, alegando que es un “activista” de su oponente primarista, Pedro Pierluisi. Hasta el momento, la evidencia que se ha presentado para sostener ese argumento consiste en que Vélez Torres, en Facebook, es seguidor de la página oficial de Pierluisi, y que la hija del exjuez aparece en una foto cargando una bandera con la cara del ex comisionado residente.

La gobernadora, sin embargo, no ha abordado el hecho de que Rodríguez Muñiz, también en Facebook, se expresó hace dos meses en contra de la investigación cameral sobre las compras del Departamento de Salud, en un proceso que la propia Vázquez ha tildado de “politiquería”. Los resultados de la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara fueron referidos directamente al PFEI, por lo que cabría la posibilidad de que Rodríguez Muñiz tuviera que pasar juicio sobre el asunto. Hoy trascendió, además, que Rodríguez Muñiz igualmente sigue páginas de figuras políticas.

