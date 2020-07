Abierta la gobernadora a un impuesto para viajeros

La gobernadora Wanda Vázquez respondió que “vamos a considerar” la recomendación que hiciera el epidemiólogo del ‘task force’ médico, Juan Carlos Reyes, de implementar algún tipo de impuesto para quienes viajen a Puerto Rico, a modo de disuadir la llegada de personas del exterior en momentos en que los casos diarios de Covid-19 aumentan descontroladamente.

De acuerdo con la Vázquez, un impuesto podría servir además para sufragar los gastos en que incurre el gobierno para enfrentar una crisis en la que día tras día se rompen marcas de hospitalizaciones relacionadas al virus.

“Eso no se había mencionado anteriormente. Son recomendaciones que, sin duda alguna, vamos a considerar. Estamos en una (sesión) extraordinaria que hace posible que se estructure algún proyecto de ley relacionado con eso y que nosotros podamos también de alguna manera levantar fondos para el manejo de la pandemia. Sin duda alguna se considerará”, mencionó la gobernadora en conferencia de prensa.

“Definitivamente hay que poner un impuesto de llegada que sirva de disuasivo para esas personas que quieren venir. Si no, la gente, con esos precios, va a seguir viniendo”, dijo el epidemiólogo esta mañana en una entrevista con Radio Isla.

La recomendación, sin embargo, ya enfrenta oposición, al menos, de parte de una aspirante a la legislatura por el Partido Nuevo Progresista (PNP), quien subrayó que la injerencia del ‘task force’ médico no se extiende a presentar ese tipo de propuestas.

“El ‘task force’ médico está ahí únicamente para hacer recomendaciones, eso solo, recomendaciones sobre asuntos de salud, no de política contributiva, que le imponga otro impuesto a la gente. El PNP tiene una política, a diferencia del Partido Popular Democrático, de no imponer ninguna carga contributiva adicional al pueblo. Lo hemos hecho así en estos pasados cuatro años y no vamos a cambiar eso. Esa idea tiene que ser rechazada por La Fortaleza”, dijo Alba Iris Calderón, aspirante novoprogresista al Senado.

“En Puerto Rico no gobierna el ‘task force’ y estoy segura de que la Cámara ni el Senado no van a imponer más contribuciones. Se tiene que hacer algo para evitar el flujo tan alto de viajeros, pero no es un impuesto”, dijo Calderón, sin especificar qué tipo de solución propone.

Actualmente a los pasajeros que llegan en avión a la isla se les exige presentar un resultado negativo a una prueba molecular de Covid-19 administrada menos de 72 horas antes del viaje. Sin embargo, la inmensa mayoría no ha presentado esa evidencia desde que la política se implementó el 15 de julio.

Quienes no presenten el resultado negativo deben permanecer, por orden ejecutiva, en cuarentena por 14 días.

