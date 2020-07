Tribunal Supremo de Puerto Rico suspende de la práctica notarial a María Milagros Charbonier

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió a la representante María Milagros Charbonier de la práctica notarial por violaciones a la Ley Notarial y a los cánones de Ética Profesional.

Según el documento del Supremo, la suspensión de la legisladora se debe a violaciones de los artículos 11, 12, 58, 59 y 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico. Además, se indicó que también identificaron infracciones a los artículos 18, 35 y 38 de la Ética Profesional.

La suspensión del Supremo a Charbonier, la cual se indica que solo tuvo un voto disidente, es por el tiempo de seis meses. El voto disidente fue de la jueza Mildred Pabón Charneco, quien expresó que "luego de evaluar cuidadosamente el expediente de autos, entiende que la suspensión del ejercicio de la notaría debería de ser por un término de tres (3) meses porque a la fecha en la que se presentó la Queja habían transcurrido doce (12) años desde que se otorgó la escritura de compraventa en cuestión y del expediente surge que la Lcda. María M. Charbonier Laureano solicitó subsanar los errores señalados por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)".

Por su parte, los jueces Erick Kolthoff y Luis Estrellano intervinieron de la decisión.

Antes esta decisión la también presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, expresó que en el día de hoy recibió la decisión del Supremo, la cual estará objetando en el Tribunal Supremo Federal.

"Ante la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien llegó a una decisión final sobre una querella en su contra por hechos ocurridos hace más de 21 años. La Representante María Milagros Charbonier expresó que varios abogados le han realizado acercamientos con el propósito de que se eleve su caso ante el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos y de esta manera abogar por los derechos de los miles de abogados que practican la profesión en Puerto Rico", expresó la representante en declaraciones escritas.

Charbonier, quien aseguró que no ejerce la profesión desde el año 2013, añadió que desde el 2019 se encuentra en la entrega de todos los documentos relacionados a la profesión notarial.

La licenciada indicó que ha diferencia de otros territorios en los Estados Unidos, Puerto Rico es la única jurisdicción donde los casos de querellas en contra de abogados ante el Tribunal Supremo no se les permite tener un amplio descubrimiento de prueba en su defensa ni existe la posibilidad de prescripción de los mismos, lo que permite como en este caso, que después de 21 años se emita una decisión sin contar con el testimonio de su cliente y principal testigo debido a que falleció.

La legisladora dijo estar en desacuerdo con la decisión debido a que en Puerto Rico el sistema de querellas contra abogados no permite presentar evidencia de conformidad. Adicional la decisión fue considerada por el alto foro judicial 21 años después.

Agregó que el único documento presentado por la parte querellante contiene marcas y tachaduras, aparentando haberse tratado de cambiar la fecha original del documento de 1999 a 2009. También las firmas en el documento aparecían debajo de los nombres, no encima de estos, como es costumbre de las declaraciones juradas. Adicional, la palabra casada también fue tachada, y la palabra declarante no había sido incluida debajo de los nombres como es costumbre en todos los documentos legales.

La Licenciada Charbonier, asegura que presentó a través de su representación legal el historial de 34 casos en los tribunales de Puerto Rico contra la persona que se querelló en su contra. Del documento se desprenden sobre 34 querellas por parte de diferentes ciudadanos y representantes de la ley y orden incluyendo demandas por fraude de acreedores, alteración a la paz, obstrucción a la Justicia, entre otros delitos.

“Esa es la persona a quien el Tribunal le creyó, y que debido al proceso tan hostil contra cualquier abogado, no se nos permite presentar porque no existe la posibilidad de describir prueba en las querellas contra la práctica de la profesión legal”, señaló Charbonier.

Por otro lado, la legisladora, que en la pasada semana confirmó que también tuvo un allanamiento en su residencia por las autoridades federales que no está ligado a este caso, aseguró que la legislatura de Puerto Rico aprobó una ley que impone que los casos o querellas contra abogados tiene un tiempo de prescripción de unos tres (3) años. Sin embargo, asegura que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha hecho caso omiso a la ley por entender que quien único puede tomar decisiones o hacer cambios sobre la profesión de abogado en Puerto Rico es el Tribunal Supremo y no la Legislatura ni el Gobernador de Puerto Rico.

A tales efectos, la Presidenta de la Comisión de lo Jurídico indicó que estará mirando todas las posibilidades incluyendo la discusión del asunto como uno de discrimen e igual protección de las leyes, contra quienes ejercen la profesión de la abogacía en Puerto Rico.

“En Puerto Rico todos los casos por crímenes violentos, casos civiles, violencia doméstica, entre otros, tienen un tiempo definido para atenderse en las salas de los tribunales. Inclusive, uno de los problemas más grande que tienen esos tribunales hoy día es que muchos casos prescriben porque no fueron atendidos durante el tiempo determinado. Esa es la ley, y es el derecho que le compete a los acusados. Sin embargo, nosotros los abogados, en especial los notariales, que somos una profesión altamente regulada, monitoreada, y que tiene que cumplir con unos estándares mas altos para poder ejercer la profesión, no tenemos el mismo derecho a defendernos con evidencia de las querellas frívolas, o acusaciones viciosas en contra nuestra. A menudo recibo muchas llamadas de abogados a mi oficina preocupados por esta situación. Hoy, yo he sido una más en ese grupo. Y entiendo, que a pesar de que existe una ley que se redactó con el fin de que no seamos sometidos a un Via Crucis que puede durar más de una década, y de que los abogados en otras jurisdicciones cuentan con esos derechos de defenderse adecuadamente, creo que los nuestros en Puerto Rico no pueden estar por debajo de los demás. Merecemos el mismo respeto y los mismos derechos. En tiempos donde abogan y exigen igualdad de derechos a nivel mundial, cero discrimen e igualdad de protección de las leyes en todas las modalidades, es tiempo de que aquellos que escogimos defender, proteger y practicar la ley, también seamos cobijados por ella,” dijo Charbonier.

Charbonier concluyó que debido a que es un caso bajo una reconsideración no emitirá comentarios sobre el particular, y refiere cualquier solicitud a su abogado en el caso, el Lcdo. Mario Rodríguez.

