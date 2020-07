Furia y venganza: niña afgana mata a los asesinos de sus padres con un fusil

Afganistán vive una grave crisis interna, donde grupos talibanes luchan contra el Gobierno central para derrocarlo. En medio de ese combate constante y sangriento, una patrulla talibán llegó un pequeño poblado de la región de Ghor, donde fue a la casa de un hombre acusado de colaborar con las autoridades gubernamentales.

Los guerrilleros sacaron al hombre y ante las plegaría de su esposa para que no se lo llevaran, los rebeldes asesinaron a ambos en las fueras de su vivienda. Todo esto fue presenciado por su hija, Qamar Gul, quien ante la rabia y la impotencia, buscó en su casa un fusil AK-47, que tenía su familia, y abrió fuego.

La adolescente, que tiene entre 14 a 16 años, primero mató a los dos rebeldes que dispararon contra sus padres y luego abrió fuego contra el resto del grupo rebelde, dejando varios heridos.

She is Qamar Gul from Afghanistan. Terrorists ambushed her village, killed her parents & tried to rape her. She gunned down 10 Terrorits to protect herself & her 12 years old brother Habibullah. Kudos & more power to the brave girl. #womenempowerment pic.twitter.com/a5FTzBQp2k

