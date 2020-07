Bebé de joven que falleció al dar a luz está en perfecto estado de salud

Mientras están en espera por la autopsia para determinar si la joven de 24 años que falleció luego de dar a luz en Manatí fue a causa del COVID-19, trascendió que la bebé está en perfecto estado de salud.

Según reportó Telenoticias, la familia de la madre, que identificaron como Nahiomi Miranda, expresó que la bebé se encuentra en perfecto estado de salud.

"Todos los familiares nos encontramos sumamente afectados ante la incertidumbre de su inesperada partida. Al día de hoy, el hospital ni el equipo médico que atendió a Nahiomy no nos ha proporcionado la razón de su muerte, incluso, pese a diversos intentos, no hemos logrado contactar a su médico, por lo que no conocemos qué sucedió. Su cuerpo se encuentra en Ciencias Forenses en donde se le estará realizando una autopsia, la cual esperamos nos arroje luz sobre las razones de su deceso", expresaron en declaraciones reseñadas por ese medio.