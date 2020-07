Enfermero se contagió de covid, se curó y luego fue golpeado, quemaron su casa y robaron su auto

En muchas partes de Latinoamérica se ha dado un fenómeno penoso, en medio de la pandemia de coronavirus: el ataque a trabajadores de la salud por parte de sus vecinos.

Un caso especialmente dramático se vivió en Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, Argentina, donde Daniel Porro fue brutalmente agredido.

La historia de este enfermero comienza cuando producto de su trabajo en la primera línea contra el covid, terminó contagiado. Porro realizó cuarentena y afortunadamente se recuperó rápido del virus.

Pero el día que tenía que regresar a su trabajo, el enfermero fue agredido por un grupo de personas. Tal fue la paliza que soportó, que Porro terminó de en el hospital. Pero esto no se detuvo ahí, el enfermero también sufrió la quema de su casa y luego su auto fue robado.

”Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19″, aseguró Porro el viernes pasado+, citado por Infobae.

El trabajador de la salud narró que sus vecinos le decía “andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio (…) Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”.

Hasta el momentos, las autoridades locales investigan los hechos para identificar a los culpables de tal violencia.