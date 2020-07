Denuncian brotes de COVID en agencias del Gobierno

La Unión General de Trabajadores (UGT) alertó sobre diversos brotes de Covid-19 en diferentes agencias gubernamentales y hospitales de Centro Médico, por lo que urgió al Gobierno de Puerto Rico a tomar mejores medidas y desistir de dejar en manos de cada uno de los jefes de agencia la adopción de los protocolos de salud y seguridad.

“El incontrolable número de brotes que ha surgido en el país, hacen necesario que se desista de la actual política que deja en manos de funcionarios y empresarios sin mayores conocimientos de salud la autorregulación de agencias y empresas. Tenemos información de brotes en los hospitales de Centro Médico donde hay médicos residentes, enfermeros, personal y guardias de seguridad entre otros que han dado positivo a Covid. Hay diferentes agencias con brotes, Hacienda, el Edificio Minillas, Corrección entre otros", declaró José Rodríguez, Secretario de Salud y Seguridad de UGT.

"La nueva realidad que estamos experimentando hace necesario que los expertos en salud definan los protocolos necesarios y se establezcan guías claras para hacerlas cumplir uniformemente. Lo anterior, en conjunto con una adecuada supervisión por parte del Departamento de Salud que garantice su estricto cumplimiento, así como la adopción de las medidas recomendadas por el Task Forcé de Salud nos permitirá avanzar en la prevención, detección y seguimiento de los casos de Covid-19”, agregó

Rodríguez señaló que la recomendación que hace el sindicado, "ante la desorganización que prevalece en las distintas agencias públicas", debe ser aplicadas también a todas las empresas y negocios que pretendan seguir operando en el país.

La UGT añadió que, en la medida en que no se cumpla en las diferentes agencias con un estricto protocolo de seguridad y no se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores que representan, estarán orientando a éstos para que no expongan su vida y la de sus relacionados trabajando en lugares inseguros y faltos de los equipos y materiales para hacerlo con total seguridad.

“No tiene ningún sentido, ni aporta realmente a la economía y el bienestar del país, continuar trabajando sin las garantías mínimas de salud y seguridad, dando lugar a la infección y contagio con el mortal virus. De igual manera, el gobierno debe garantizar las mejores condiciones para que los servidores públicos puedan seguir prestando los servicios esenciales que demanda la ciudadanía sin exponer sus vidas al cumplir con sus obligaciones laborales”, insistió Mirnalee Lamboy, Secretaria Tesorera de la Unión.

Por su parte, Mayra Rivera Cordero, Secretaria de Organización de la UGT puntualizó que “si no se toman las medidas que son necesarias en este momento, quedamos expuestos a que todo lo que hemos logrado hasta el presente se vaya al piso y colapse nuestro sistema de salud, con todas las consecuencias negativas que tal situación conlleva”

La Unión General de Trabajadores representa a la totalidad de los empleados públicos que prestan servicios en el Departamento de Salud y en múltiples hospitales privados del país.

