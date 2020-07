Estancados los recaudos de Carmen Yulín Cruz a tres semanas de la primaria

Contrario a sus rivales en la contienda primarista por la candidatura a la gobernación en el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz, apenas recaudó fondos para su campaña en el mes de junio.

De acuerdo con el informe de ingresos y gastos que radió ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) el 14 de julio, Cruz recaudó $942, todo producto de donativos individuales tramitados electrónicamente. En junio alcaldesa capitalina no realizó ningún acto político de recaudación de fondos.

Cruz, sin embargo, sí registró gastos ascendentes a $26,200.90. De ese total, $17,600 correspondió a la compra de espacios en la radio para pautas que se transmitirían entre el 11 de junio y el 8 de agosto, el día antes de la primaria.

Luego de recaudar, $41,800 en febrero, Cruz ha registrado ingresos por apenas $2,992 en los siguientes cuatro meses que han coincidido con la emergencia por la pandemia del Covid-19.

A finales de junio, el exaspirante a la presidencia de Estados Unidos Bernie Sanders, cuya campaña por la candidatura demócrata este año fue copresidida por Cruz, anunció que estaría enviando correos electrónico a residentes de Puerto Rico para instarlos a donar al comité político de la ejecutiva municipal.

Los resultados del esfuerzo de Sanders, en todo caso, se reflejarían en el informe correspondiente al mes de julio, que no tendrá que ser radicado ante la OCE hasta mediados de agosto, luego de la fecha de la primaria.

Entre los candidatos populares, el alcalde isabelino, Carlos Delgado Altieri, encabezó los recaudos en junio con ingresos de $109,108.56, con diferencia el mejor mes desde que comenzó a reportar sus finanzas de campaña. Delgado Altieri también reportó el gasto más elevado hasta el momento, con $39,706.33.

Esa inversión, sin embargo, se queda corta al lado de la del senador Eduardo Bhatia, quien con gastos ascendentes a $165,295.55 en junio desembolsó la cifra mensual más alta de cualquier aspirante a la gobernación en este ciclo electoral. El legislador, con los $78,259.15 que recaudó en el último mes, continúa liderando los ingresos entre los precandidatos populares, habiendo levantado más de $538,000 en campaña, según se desprende de sus informes.

Junio fue un buen mes para Pedro Pierluisi, retador de la gobernadora Wanda Vázquez por la candidatura novoprogresista. Tras recaudar $256,064.26, el ex comisiondo residente superó la barrera de los $900,000 en su campaña. En junio, los gastos de Pierluisi se ubicaron en $122,957.10, también su cifra más alta hasta el momento.

Vázquez, según indicó el contralor electoral, Walter Vélez, solicitó una prórroga de cinco días para someter su informe que vence el 20 de julio.

El candidato independentista Juan Dalmau, en tanto, recaudó $19,719.81, la mayor parte producto de personas que aportaron para adquirir una camiseta con la bandera de Puerto Rico y el lema de “No Estadity”. Con los recaudos, la campaña de Dalmau ha ingresado sobre $30,000 desde enero, frente a gastos totales de $5,309.19.

El comité de Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana, también registró su gasto más elevado en junio, con $9,463.13, con $2,000 de ellos correspondientes a la devolución de un préstamo de la propia candidata y otros $1,500 destinados al alquiler de una sede a PDCM Associates.

Para Lúgaro, junio fue su segundo mejor mes en términos de ingresos, al recaudar $10,900.50, principalmente a través de donativos individuales.

Impacto de los Super PAC

En pasados días, en espacios como la televisión y vallas publicitarias, se ha visto una serie de anuncios en contra de la candidatura de Vázquez financiados por comités de acción política (PAC) como el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y otros identificados como Growing Economic Opportunities y Salvemos a Puerto Rico.

De acuerdo con información provista por la OCE, Salvemos a Puerto Rico es un denominado Super PAC con sede en Arlington, Virginia, cuyos informes, explicó Vélez, son remitidos al organismo local por la Comisión Federal de Elecciones (FEC) por haber incurrido en gastos en Puerto Rico.

Los Super PAC, son entidades que, contrario a los PAC regulares, no enfrentan un tope en los donativos individuales y pueden recibir donativos de corporaciones, indicó Vélez. En Puerto Rico, una persona puede donar hasta $2,800 anuales a un comité regular.

Aunque la OCE aún no ha recibido documentación sobre Growing Economic Opportunities de parte de la FEC, Vélez sostuvo que la información preliminar es que representan los intereses del sindicato Laborers International Union of North America (Liuna), con sede en Nueva Jersey. En pautas con el slogan de “Wanda te engaña”, el grupo incluye la dirección física de 104 Interchange Plaza, Suite 301 Monroe, NJ 08831, donde tiene su sede el New Jersey Laborers PAC, que según su portal de internet “coordina y aboga” por los intereses de Liuna.

Liuna, a través de la firma World Professionals Group (WPG), recibió los servicios del cabildero y amigo del exgobernador Ricardo Rosselló, Elías Sánchez. Sin embargo, El Nuevo Día reportó en enero que Sánchez ya no mantenía relación con WPG.

El SPT, por su parte, está registrado ante la OCE como uno de seis comités de gastos independientes, el equivalente a los Super PAC en Puerto Rico, explicó Vélez. El sindicato debe radicar su primer informe, correspondiente al trimestre de abril a junio, antes del 20 de julio.