Seis de cada siete pasajeros llegan a la isla sin prueba negativa de Covid-19

Apenas 170 de los primeros 1,230 pasajeros que llegaron hoy al aeropuerto Luis Muñoz Marín pudieron presentar evidencia de un resultado negativo a una prueba molecular de Covid-19 administrada dentro de las últimas 72 horas, informó el secretario de Salud, Lorenzo González.

Ese porcentaje de 13.8%, de acuerdo con el jefe del Departamento de Salud, cae dentro de las expectativas que mantenía la agencia de cara a lo que el gobierno hace un mes denominó como la reapertura del país al turismo internacional, en un momento en que las cifras de contagios de Covid-19 eran mucho menores a las que se han reportado desde hace tres semanas.

“Era entre el 10% y 20%, como mucho 25%. Reconociendo que en aquel momento que iniciamos nuestro esfuerzo que tendríamos la capacidad de hacer pruebas a las personas que llegaran a Puerto Rico. Hoy no tenemos esa capacidad. En ese contexto, le decimos a las personas que si no tienen una prueba negativa fuera de Puerto Rico, mucho mejor para ellos, a menos que se quieran mantener en cuarentena, que no vengan a Puerto Rico”, recalcó González en entrevista con Metro.

El general de brigada de Miguel Méndez, quien lidera el operativo de cernimiento de la Guardia Nacional en el aeropuerto, señaló en la mañana que en meses como julio y agosto llegan a la isla de 8,000 a 9,000 pasajeros a diario.

A partir de hoy, cada pasajero recién llegado deberá presentar a su llegada al aeropuerto una declaración de viaje con información que permita al Departamento de Salud, mediante la aplicación SARA Alert, monitorear su estado de salud por los siguientes 14 días. González precisó que las personas que llegaran hoy a la isla comenzarían a recibir mañana las preguntas a través de la aplicación.

Además de ese monitoreo virtual, el Departamento de Salud realizaría llamadas a una “muestra representativa” de los recién llegados, con el objetivo de estimar cuántos cumplen con las condiciones de la cuarentena a la que, por no tener un resultado negativo, la mayoría estará sujeto.

De acuerdo con el secretario de Salud, esa “muestra representativa” podría oscilar entre el 5% y 10% de los viajeros. Considerando que en verano se espera que lleguen unos 250,000 pasajeros mensuales y que el monitoreo se extiende por 14 días, el Departamento de Salud aspira a dar seguimiento directo a entre 6,000 y 12,000 personas diariamente.

González recalcó que quienes no contesten las preguntas del SARA Alert o ignoren llamadas del Departamento de Salud se exponen a recibir una visita directa al lugar de estadía que reportaron en la declaración de viaje, así como a las multas y penas de cárcel establecidas por orden ejecutiva para quienes violen el estado de emergencia por la pandemia.

Estos esfuerzos de monitoreo directo recaerán principalmente en el personal contratado para laborar en los sistemas de vigilancia municipal que encabeza la epidemióloga Fabiola Cruz, indicó González.

“Si te dijera que cada municipio tiene entre cinco y 10 personas a través del programa de Fabiola Cruz, y son 69 programas, digamos 70, tendríamos de 400 a 700 empleados ya contratados mediante ese esfuerzo. Seguimos contratando en el Departamento de Salud personal adicional para garantizar las necesidades de Puerto Rico”, dijo el secretario.