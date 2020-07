Enfermera del Hospital Municipal de San Juan arroja positivo a COVID-19

La directora del sistema de salud del municipio de San Juan, Muguette Isona, confirmó hoy que una enfermera del Hospital Municipal de San Juan arrojó positivo al COVID-19.

De acuerdo con la doctora, la enfermera graduada trabajó durante el fin de semana en la institución hospitalaria y había regresado recientemente de un viaje en el exterior. Indicó que la enfermera acudió el lunes a su médico primario —fuera del sistema de salud municipal— para realizarse una prueba molecular del coronavirus. Añadió que la enfermera no informó que había viajado o que acudiría a realizarse la prueba diagnóstica.

Isona, asimismo, sostuvo que se le administrará la prueba molecular a los 10 pacientes que están hospitalizados en dicho piso donde labora la enfermera y a todo el personal médico que estuvo en contacto. "Nos acabamos de enterar hoy", dijo Isona a preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Por su parte, la mandataria municipal aseguró que en un futuro podría tomar acciones disciplinarias contra empleados o supervisores que no informen su estado de salud o un posible contagio del COVID-19. "Esto lo vamos a tomar como una experiencia de algo que no debió haber pasado, pero lo vamos a tomar para reeducar a todo el mundo. A la próxima hay consecuencias disciplinarias…Está poniendo en juego la vida de la gente", señaló Cruz, quien sostuvo que hoy solicitó la remoción de un empleado subcontratado que no tenía su mascarilla en el lugar de trabajo.

