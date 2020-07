Carmen Yulín limita acceso al Viejo San Juan

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó hoy que se le estará prohibiendo la entrada al Viejo San Juan a los visitantes ante el incremento de casos positivos al COVID-19 en Puerto Rico.

En conferencia de prensa, la también aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) indicó que a partir de mañana toda persona que no sea residente, labore o sea huésped de alguna hospedería en la ciudad histórica se le estará prohibiendo la entrada. Cruz comentó que la Policía Municipal restringirá el acceso al Viejo San Juan en el horario del toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los bares, por su parte, deberá cerrar a las 8:00 p.m.

Además, Cruz indicó que a partir de la próxima semana se aplicará la misma regla en las plazas de mercado y Placita de Santurce, lugar frecuentado por locales y turistas.

La alcaldesa, asimismo, indicó que la Playa del Escambrón permanecerá cerrado en julio y agosto debido al "uso irresponsable en la que se lanzan los compatriotas". Cruz instó a la gobernadora Wanda Vázquez a ordenar el cierre de todas las playas en una nueva orden ejecutiva ante el alza de contagios de COVID-19 en la isla.

Las plazas del mercado, en Santurce y Río Piedras, operarán en horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. Cruz sostuvo que emitirá una orden ejecutiva municipal para imponer multas a aquellas personas que no utilicen mascarilla y a los establecimientos que no cumplan con estas medidas. Añadió que a la tercera intervención, el municipio podría suspender los permisos de estos establecimientos que no cumplan. Cruz señaló que —aunque no han fijado el monto de las multas por la falta de mascarilla— esta podría fluctuar entre $50 a $100.

Los cementerios, mientras tanto, solo operarán los sábados para visitas.

San Juan es el municipio con el mayor número de casos positivos confirmados de COVID-19 con 501 casos.

Reinicio de clases en el municipio de San Juan

Por su parte, Cruz anticipó que el municipio podría limitar el número de estudiantes que acuden a sus salones de clases de cara al reinicio de clases en agosto. A su vez, mencionó que podrían habilitar lugares como el parque Luis Muñoz Marín, el Coliseíto Pedrín Zorrilla y el Coliseo Roberto Clemente como espacios para ofrecer clases.

