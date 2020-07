"Tuve miedo de mi vida": Habla hombre arrestado en caravana de Pierluisi en Fajardo

El hombre arrestado ayer, domingo, en medio de una caravana del candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutía, aseguró que temió por su vida en medio de la intervención, donde estaba una menor de edad.

"Me indigna mucho porque daña mucho la imagen de la Policía. Me sentía hasta discriminado… tuve miedo de mi vida si me sacaban del carro porque me iban a romper los dientes", dijo Juan D. Murcia Eslava en entrevista con Radio Isla 1320 am.

Policía abre investigación sobre uso de fuerza en arresto de joven en Fajardo El incidente fue captado en vídeo.

Por su parte, Yvette Nuñez, quien estaba en el vehículo al momento de la intervención, manifestó que: "Mientras las personas que se dedican a la política sigan usando a la Policía como escolta o medio para detener tránsito para caravanas políticas, yo entiendo que estamos haciendo un mal uso de la Policía".

Estos aseguraron que Murcia Eslava fue arrestado e interrogado por espacio de hora y media. "Lo citaron para el 19 de agosto y le aseguraron que la falta fue 'obstrucción a la justicia"".

Sobre este incidente, Pierluisi tuiteó que: "Puerto Rico conoce mi estilo y respeto hacia los demás. La libertad de expresión debe reconocérsele a todos sin importar cómo piensan. La Policía tiene que investigar y aclarar el incidente reseñado en redes sociales, que no está relacionado a la organización del evento que hicimos hoy".

De acuerdo a la investigación preliminar del incidente realizada por el agente Jonathan Cruz Ávila, adscrito a la Unidad Motorizada, se arrestó a Murcia Eslava, de 31 años, residente en San Juan, por obstrucción a la justicia, ya que el mismo presuntamente en varias ocasiones conduciendo un auto Toyota, no siguió las indicaciones de los agentes e intentó rebasar una intersección controlada por la policía, como parte de un plan de trabajo coordinado con el área policiaca de Fajardo sobre caravanas políticas.