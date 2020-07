Solicitan a la Contralor investigar compras en Municipio de San Juan

La candidata novoprogresista al Senado por los municipios de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Nitza Moran, emplazó en el día de hoy a la Oficina de la Contralor y la Oficina de Etica Gubernamental para que investiguen si en efecto la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha ordenado el realizar compras de productos y comestibles para distribuirlo alrededor de la isla y de esta manera, según la candidata, adelantar su candidatura a la gobernación.

Según documentos distribuidos a través de las redes sociales, la alcaldesa de San Juan supuestamente ordenó la compra de sobre 1,111 cajas de sazón (condimentos) por la suma de $40,995.00 dólares. Moran exigió que la alcaldesa de San Juan y pre candidata a la gobernación le explique al pueblo sobre los detalles de esta y otras compras.

“Como empresaria y líder comunitaria en uno de los sectores de San Juan, me siento indignada por la desfachatez y la atrevida actitud de la alcaldesa de cómo utiliza y maneja los fondos del municipio a su conveniencia personal y no pensando en las necesidades de San Juan. Tras el paso del huracán María y ahora con la llegada de la pandemia del Coronavirus, donde miles de personas se quedaron sin empleo, decenas de comerciantes de San Juan nos enrollamos las mangas, sacamos de lo poco que nos queda, y junto a la empresa privada repartimos alimentos calientes y compras para que nuestros sanjuaneros y las personas sin hogar pudieran alimentarse. Sobre mil personas se beneficiaron y la alcaldesa de San Juan nunca nos brindó la mano. Al contrario, cada día pisotea más al sector comercial en San Juan. Imagínense lo que hubiéramos podido lograr con una cuarta parte de esos $40 mil dólares para continuar con el esfuerzo de alimentar a la ciudadanía”, expresó Moran.

Moran añadió que información provista por personas allegadas al municipio, existen presuntamente otras compras adicionales de igual manera, y las mismas, a pesar de que en parte son repartidas a algunas personas seleccionadas en San Juan, lo demás se distribuye en otros municipios. Esto podría ser un acto de malgasto de fondos públicos con intenciones de adelantar su candidatura política a la gobernación.

“No se como la alcaldesa de San Juan se atreve a decir que su mejor carta de presentación es el municipio de San Juan. Cuando yo puedo dar fe de la molestia de muchos comerciantes y ciudadanos de la capital, por el maltrato que reciben, y por la situación en que se encuentra nuestra ciudad. La primera cara que recibe el turista. Decir que la situación como se encuentra San Juan es su mejor presentación a su candidatura, es la mayor falta de respeto a nuestros puertorriqueños y a los sanjuaneros. Todo Puerto Rico sabe como se encuentra San Juan”.

La también profesora de justicia criminal y empresaria del sector de Santurce invitó a la Contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso, a que realice las investigaciones pertinentes sobre este asunto ya que información provista las compras se realizaron a un supuesto donador del Partido Popular Democrático en el municipio de Orocovis.

Además exhortó a la candidata a la alcaldía de San Juan por el PPD, Rossana López, a que como senadora incumbente del PPD exija también una investigación por parte de las autoridades pertinentes y le exija explicaciones a la alcaldesa, quien solo se expresa públicamente a su conveniencia. Pero cuando son asuntos relacionados a su administración, nadie puede preguntarle.

Exige Cancelación de Contrato de Pedro Julio Serrano

Por otra parte Morán exigió a la alcaldesa Carmen Yulín la cancelación inmediata del contrato del Sr. Pedro Julio Serrano tras una jueza encontrar causa para arresto por dos cargos de violación al artículo 3.5 (agresión sexual conyugal) de la Ley 54.

La candidata al senado le recordó a la alcaldesa de San Juan que el reglamento del Municipio de San Juan establece que todo empleados que viole la ley del Estado Libre Asociado, incluyendo la Ley 54, será removido de empleo y sueldo.

“Al parecer las reglas y las órdenes en el municipio se aplican dependiendo la relación de amistad que se tenga con la alcaldesa. No se puede ir por los medios de comunicación exigiendo protección hacia las víctimas y luego ser protectora de los agresores. Las reglas deben ser aplicadas a todos por igual. Como mujer y madre, me molesta ver como Yulín trata algunos asuntos con pasión e indignación. Pero cuando se trata de sus amigos, se esconde y lo trata con paños tibios o asuntos aislados. Esta no es la primera vez que señalan al Sr. Pedro Julio Serrano por sus conductas. No es la primera querella. Y la alcaldesa debe atender este asunto de igual manera que otros casos de agresión”.

Morán también emplazó a las mujeres del Partido Popular Democrático, en especial las alcaldesas, representantes y senadoras, a que le exijan a la alcaldesa de San Juan tomar acción inmediata sobre este tema.

