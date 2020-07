Lorenzo González exige se tomen decisiones basadas en la ciencia

Aunque de momento no se anunció la implementación de política pública alguna para manejar la ascendente curva de contagios de Covid-19, el secretario de Salud, Lorenzo González, hizo un llamado a que el gobierno tome decisiones basadas en datos “científicos”, en lugar de “opiniones”.

Luego de sostener una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, miembros de los ‘task force’ médico y económico, personal del Instituto de Estadísticas y otros líderes del sector de la salud, González planteó que “la parte de importante de esto es que los científicos están unidos en este esfuerzo. Fue una experiencia muy positiva para Puerto Rico. Debemos poder dirigir a Puerto Rico de una forma mucho más científica, no basado en opiniones, sino en información científica”.

El secretario hizo hincapié en que las autoridades han estado activas en labores para garantizar el cumplimiento de establecimientos privados con las precauciones salubristas, y aludió a varias de las intervenciones reportadas en el fin de semana.

“Cerramos (dos negocios) en Ponce, cerramos (una hospedería en) Culebra, cerramos (un restaurante) en Barceloneta, cerramos el casino en La Concha. Estamos mirando lo que pasó, los esfuerzos no han cesado. El esfuerzo de los municipios ha sido excepcional para el país. En 24 horas tenemos acceso a lo que está ocurriendo en cada uno de los municipios del país, a través del alcalde, de los epidemiólogos regionales, de la doctora Fabiola (Cruz), de la doctora (Idania) Rodríguez, con los envejecientes. Con los envejecientes tuvimos una situación negativa, 13 pacientes positivos que los llevamos para Hurra (Hospital Regional de Bayamón) porque el sistema no tenía una respuesta. Estamos haciendo lo propio para el país y lo vamos a seguir haciendo…Sí se van a utilizar datos porque no puede ocurrir que una opinión no fundamentada en datos produzca política pública”, puntualizó González.

En un aparte con Metro, el titular de Salud precisó que sus comentarios durante la conferencia de prensan aludían a la necesidad de que todos los sectores gubernamentales tengan acceso a la totalidad de la información.

“Lo que queremos es que la gente tenga toda la información. Hoy se pidieron otros análisis relacionados con la data, particularmente correlacionar los positivos con la mortalidad y correlacionar los positivos con los recursos hospitalarios. La data en Estados Unidos nos está diciendo que vemos aumento en positivos pero no un aumento en muertes. Vamos a ver si eso se replica acá”, indicó González, al rechazar que los niveles actuales de contagios signifiquen que la situación se ha salido de control.

Hoy, por ejemplo, se reportó la cifra diaria de contagios confirmados más elevada desde el comienzo de la pandemia, con 227.

“Hay más positivos pero hoy tenemos (159) pacientes (de Covid-19) hospitalizados, menos de 20 en intensivo y menos de 20 en ventiladores. Los hospitalizados no son Covid, son otra cosa que está pasando en el país. No estoy diciendo que los positivos no nos preocupan. Las proyecciones de aquí a mediados y finales de agosto se tiene que seguir depurando en la medida en que tenemos más información”, indicó el secretario.

Preocupación con escasez de reactivos

González sí manifestó preocupación con la poca cantidad de reactivos con la que cuentan los laboratorios privados para procesar pruebas diagnósticas de Covid-19. Hoy trascendió que Laboratorios Borinquen, con 36 sucursales alrededor del país, tuvo que detener la administración de estas pruebas ante la escasez de reactivos.

El secretario subrayó que “casi todos” los laboratorios de referencia se encuentran en la misma situación.

Ante esa situación, González precisó que se le pediría a estas entidades que presentaran al Departamento de Salud una “proyección” a seis semanas de los recursos que tendrán disponibles.

“Potencialmente volveremos a la fase inicial de Covid donde tenemos que estratificar los recursos disponibles, siendo más importantes nuestros pacientes en hospitales. Vamos a mirar cuáles son las capacidades de los laboratorios para las próximas seis semanas, le notificaremos a la gobernadora y haremos el anuncio públicamente en términos de que tengamos que estratificar algún esfuerzo”, expresó González, al precisar que el Laboratorio de Salud Pública, adscrito a la agencia, mantiene la capacidad de procesar hasta 1,000 pruebas diarias.

De acuerdo con el funcionario, la escasez de reactivos es un escenario que se repite en “todos” los estados de Estados Unidos.