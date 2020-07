Buscarán resolución a controversia por 29 candidaturas de Victoria Ciudadana

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, indicó que mañana se reunirá con los comisionados electorales en busca de una resolución a la polémica con relación a 29 candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), cuyas certificaciones fueron retiradas tras una decisión del tribunal.

Dávila, sin embargo, rechazó entrar en los méritos de la controversia al apuntar que, en caso de que los comisionados electorales de los cinco partidos no puedan tomar una determinación por unanimidad, tocaría a su figura resolver el reclamo.

“Es un asunto que yo no puedo emitir comentarios adicionales ya que, primero, hay un caso judicial pendiente sobre ese asunto. Cualquier determinación, si no hubiese unanimidad, también la tengo que resolver. Sobre ese asunto no puedo expresarme. Los comisionados se van a poder expresar y veremos cómo la discusión se desarrolla”, sostuvo Dávila en entrevista con Metro.

El pasado viernes, el MVC denunció que el 6 de julio el secretario de la CEE, Ángel Rosa, emitió una notificación de que se anularían 29 candidaturas previamente certificadas por presuntamente no haber cumplido con los plazos para someter la documentación de cada aspirante. El comisionado electoral del MVC, Olvín Valentín, puntualizó que las certificaciones, con fecha del 26 de mayo, contenían las firmas de Dávila y de Rosa.

El MVC culpabilizó al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Lind Merle Feliciano, de confabular con Rosa para obstaculizar las candidaturas de la colectividad, y anticipó que podrían presentar un recurso legal.

Sin embargo, Merle Feliciano rechazó las imputaciones y planteó que fue el Tribunal de San Juan quien adjudicó que los 29 aspirantes del MVC no habían cumplido con los requisitos de la CEE y, por ende, había revocado las candidaturas.

De la sentencia se desprende que la CEE, el 26 de mayo, certificó a los aspirantes del MVC a pesar de que el caso se encontraba siendo considerado por el tribunal, el cual determinó que dicha certificación fue un error de la agencia administrativa y, por tanto, la el organismo declaró nulas las certificaciones expedidas.

Amplia brecha presupuestaria

Dávila, por otro lado, informó que esta semana la CEE tramitará, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, una petición a la Junta de Control Fiscal para reasignar fondos que, Asegura, son necesarios para la organización de las primarias del 9 de agosto y las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Para las primarias la brecha está en casi $2 millones. Hay cosas que estamos girando con cargo al presupuesto operacional. De cara a las elecciones generales, hicimos una petición de $22 millones y nos dieron $9 millones, así que estamos hablando de (una diferencia de) $13 millones. Yo vislumbro que vamos a necesitar una reasignación y vamos a estar trabajando en eso para esta semana hacer el planteamiento formal para que la Junta de Supervisión Fiscal vea el análisis que estamos haciendo”, subrayó Dávila.